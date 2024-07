Yeison Jiménez le regaló una beca universitaria a una de sus seguidoras

Yeison Jiménez es un destacado cantante de música popular colombiana, reconocido por su talento y carisma en el escenario. Nacido en Manzanares, Caldas, comenzó su carrera musical desde joven, participando en concursos y festivales locales. Con el tiempo, su estilo único y su voz potente lo llevaron a alcanzar la fama nacional, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes del género. Sus éxitos, como ‘Aventurero’ y ‘Tenías Razón’, han resonado en todo el país, consolidando su lugar en la industria musical colombiana.

El noble gesto de Yeison Jiménez con una fan

En sus redes sociales, el cantante de música popular sorprendio a Diana, una de sus fieles seguidoras, quien le manifestó su admiración, y de paso le comentó su deseo de poder estudiar una carrera universitaria, y es por eso que él junto a la Fundación Tiempo de Juego, le dieron una beca universitaria para que ella pudiera volver realidad sus sueños.

Dicho gesto comovió a los seguidores del cantante, quienes llegaron a comentar “Esto es de aplaudir Yeison Jiménez que gran gesto que calidad humana”, “Importante las ganas de salir adelante, de querer estudiar. Siempre voy a aplaudir eso y a quienes desde sus posibilidades, deciden apoyar los sueños y las ideas de los que tienen menos oportunidades”.

Y es que hasta él mismo, comentó que esto fue uno de sus sueños cumplidos gracias a su carrera “Un día soñé con poder ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó, hoy que lo puedo hacer me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas. Gracias Dios por permitirme cumplir un sueño y gracias @tiempodejuego por hacerlo realidad”. Y es que además de gran regalo, Yeison aprovechó el momento para invitarla a uno de sus más recientes conciertos en la capital del país.