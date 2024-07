A papá de Karol G le tocó pedir disculpas tras polémico acto que cometió en pleno Santiago Bernabéu

Sin duda alguna, el escenario de la música urbana es bastante amplio en el país, dejando ver a varios cantantes que se han dedicado a llenar recintos con miles de amantes del reggaeton y una de las representantes más conocidas del género, además de que está en uno de los momentos más brillantes de su carrera, Karol G.

Durante de su presentación de cierre de su gira ‘Mañana Será Bonito’ en el Santiago Bernabéu con cuatro fechas consecutivas, en este día tan importante para su carrera muchos sus familiares, como hermana y padres, además de amigos y su pareja llegaron para acompañarla; pero lo que se llevó la atención de muchos en redes sociales fue una acción del padre de Karol G que desencadenó varias críticas.

Pues en medio del cierre del concierto, junto a su familia, estaba Iker, el niño que inspiró gran parte de la estética del álbum y mientas que este sostenía una camiseta en sus manos, el padre de Karol G se la quitó de las manos y la arrojó al público. Muchos de los seguidores de la cantante calificaron esta acción como grosera, pero otros entendieron que fue un momento de emoción y no una acción grosera para Iker.

El padre de Karol G no dudó en pedirle disculpas al niño por le echo, aun así, muchos replicaron el video del polémico momento.

Karol G conmovió a sus seguidores con estas especiales palabras

“Recuerde que la vida es una, crea en usted. A todos nos dieron una vida para que usted viva la suya con sus gustos, con sus creencias; respete la vida del otro también, crea en usted, trabaje en sus sueños, no escuche mucho lo que tienen para decirle, porque probablemente al otro no se le ocurran esas ideas geniales que usted si tiene. Gracias por todo el amo que me regalan”, afirmó.