Karol G se pronuncia ante lo ocurrido en su concierto en Brasil

La cantante Karol G sigue dando de qué hablar y no por su outfit en la Met Gala 2024, pues le tocó el turno a Brasil con el ‘Mañana Será Bonito World Tour’, gira lanzada tras de su cuarto álbum de estudio ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Bichota Season’, la cual no consiguió venderse en su totalidad.

Ante esto la paisa publicó un seriado de imágenes con lo que fue la presentación al pue dejó saber su posición al respecto, pues indicó que la vida le sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada. Precisó que hace cinco años estuvo haciendo promoción de su música en Brasil y entendió que debía ir por partes, paso a paso y en especial enfocarse primero en unos países y luego en otros su ritmo y sin afán.

“Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial. La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada … por eso es mejor recordar de dónde vienes que creerte mucho en donde estas y así poder empezar de cero en cada lugar que sea necesario. Siempre hay un nuevo reto, nuevos desafíos, nuevos sueños por cumplir 🦋”, escribió en primera instancia Karol G.

Finalmente confirmó lo que será su presentación en el próximo festival de Rock in Río que se llevará a cabo el próximo viernes 13 septiembre y que se extenderá hasta el domingo 22 septiembre en el Parque Olímpico.

“Gracias por la bienvenida, por la energía que multiplicó las personas en ese lugar y que me hizo sentir tan especial-. Ayer fue mi primer show oficial en Brasil y el último de Mañana será bonito LATAM 🥺 Me llevo los momentos más lindos con ustedes 🔐 Los veo en septiembre, esta vez en Rock in Rio, uno de los escenarios más emblemáticos de tu país TE AMO MUITO 💚 Obrigada 🫶🏽”, finalizó Karol G.