“Es súper grande”: Yina Calderón mostró en video cómo es la casa que puso en venta

La popular influencer Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al compartir un aspecto de su vida personal que rara vez revela en sus redes sociales: su hogar. En un reciente video, Calderón mostró cómo es su casa, la cual ha puesto en venta.

PUBLICIDAD

“Ustedes siempre me preguntan por mi casa, ahí está. Mi casa es súper grande, mi finca es una casa enorme, es súper linda, pero yo no sé mucho de mostrar las cosas. Está toda alumbrada, tiene de todo, lo que pasa es que yo no soy de mostrar lo que tengo porque no es mi perfil”, comentó Yina en el video.

La creadora de contenido, conocida por su presencia en las redes sociales y controversiales opiniones, explicó que no suele exhibir sus propiedades por motivos de seguridad y porque no encaja con la imagen que desea proyectar.

En el video, Yina también mencionó que su casa ha sido alquilada recientemente para algunos eventos, lo que muestra la versatilidad y el atractivo de la propiedad. Sin embargo, admitió que ya casi no frecuenta la casa. “Si está en venta pero ya casi no vengo”, agregó, indicando que su estilo de vida actual no le permite disfrutar plenamente de su hogar.

Calderón señaló que la casa es muy amplia para ella, ya que actualmente no tiene pareja ni hijos. “Es una propiedad muy grande para mí sola”, comentó, lo que sugiere que busca un espacio más adecuado a sus necesidades personales.

Además, la influencer aprovechó la ocasión para visitar la propiedad junto con su madre y mostrarla a una amiga interesada en comprarla.

La vida de Yina siempre ha estado bajo el ojo público, pero esta es una de las pocas veces que ha compartido un aspecto tan íntimo de su vida personal. Con más de 700 mil seguidores, solo en Instagram, cualquiera de sus movimientos o comentarios se convierte rápidamente en noticia, y esta revelación no ha sido la excepción.