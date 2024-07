“¿Por qué no les hice caso?”: Yina Calderón se arrepiente de una importante decisión sobre su cuerpo

Yina Calderón le dio a entender a sus seguidores que se arrepiente de haber tomado una decisión con su cuerpo, dejando ver que en este momento de su vida no está tan a gusto con el resultado, indicando también que pudo haber tomado un camino completamente diferente que la habría alejado de una situación peligrosa para ella.

PUBLICIDAD

La empresaria no solo es conocida por generar polémica con los comentarios que hace sobre diferentes figuras del mundo del espectáculo local e internacional, sino también por todos los retoques estéticos que se ha hecho durante varios años, desde tatuajes vistosos hasta cirugías.

Puede leer: ¿Yina Calderón tocará guaracha en la discoteca de Westcol? Esto fue lo que dijo

Y es que a través de sus historias y publicaciones ha compartido con sus seguidores las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, desde pequeños retoques en sus rostro hasta cirugías de gran importancia como sus prótesis en los senos y los biopolímeros en sus glúteos.

Este último caso la dejó muy mal parada debido al fuerte problema médico que enfrentó, al igual que muchas figuras destacadas del entretenimiento colombiano que se sometieron a este procedimiento.

Sin embargo, ahora Yina Calderón está involucrada de lleno al gimnasio, tratando de conseguir resultados en su cuerpo de manera natural y orgánica, a pesar que esto le tome algo de más de tiempo para conseguir los resultados que quiere.

A través de varias historias, la creadora de contenido suele compartir parte de sus ruinas de entrenamiento y cómo va evolucionando su figura cada cierto tiempo, dejando ver también lo feliz que se siente tras ver su progreso.

PUBLICIDAD

Lea también: “Voy a volver a nacer”: Yina Calderón anunció los nuevos retoques que se hará para el reinado

Yina Calderón reflexionó sobre las decisiones que ha tomado con su cuerpo

A través de una historia de Instagram, la joven compartió un video reflexivo en el que dio a entender que estaba arrepentida de haber pasado por tantas intervenciones quirúrgicas, indicando que se sentía mal por no hacerle caso a sus seguidores cuando le recomendaron entrenar en el gimnasio.

“Yo no sé por qué hijue****s yo no le hice caso a ustedes hace años, que gimnasio, que gimnasio, que gimnasio, ¿yo por qué no les hice caso? La ma***a se metió al quirófano y bisturí tras bisturí”, dijo Yina Calderón, dando a entender que estaba arrepentida de haber tomado la vía clínica para ocuparse de su figura.