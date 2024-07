¿Yina Calderón tocará guaracha en la discoteca de Westcol? Esto fue lo que dijo

Yina Calderón no se quedó callada ante las preguntas de sus seguidores sobre una posible presentación como DJ de guaracha en la discoteca de Westcol. La creadora de contenido, conocida por sus polémicos enfrentamientos con el streamer y su pareja, Aída Victoria Merlano, aclaró los rumores a través de sus redes sociales.

Calderón y Westcol han protagonizado varios altercados en las plataformas digitales, intercambiando fuertes comentarios en numerosas ocasiones. Sin embargo, esta vez Yina prefirió poner fin a las especulaciones sobre una supuesta actuación en el establecimiento nocturno del streamer.

“O sea ¿esto es en serio? ¿Ustedes creen que yo iría a tocar en la discoteca de Westiercol? ¡Qué peligro! No, amor. Yo voy a tocar en San Vicente del Caguán que, a propósito, ustedes me han escrito un montón de cosas de San Vicente del Caguán que las voy a omitir, pero ustedes ya saben más o menos de qué se tratan (...) Vamos a romper en Dulcinea, pero de San Vicente del Caguán, no tiene nada que ver con el cachetón”, expresó Yina en sus historias de Instagram.

La DJ también aprovechó la ocasión para referirse a Aída Victoria Merlano, lamentando su relación con Westcol y criticando su actitud. “Una mujer rogándole y mendigándole amor sí se ve muy maluca, y esos videos de rogándole a ese cachetón tan feo, ustedes se ven terribles rogándole a un man. No saben cómo se ven, no se alcanzan a imaginar. Amor propio, chicas, amor propio”, añadió Calderón.

Los comentarios de Yina no tardaron en generar reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores se dividieron entre quienes apoyan sus declaraciones y quienes la critican por perpetuar el conflicto con Westcol y Merlano. Algunos usuarios defendieron la postura de Calderón, argumentando que su mensaje sobre el amor propio es importante, mientras que otros señalaron que la DJ debería enfocarse en su vida y dejar de lado las polémicas.