Yuri y Majo Vargas cumplen un año más de vida ¿Cuánto se llevan de diferencia?

La conexión entre las hermanas Majo y Yuri Vargas es tan especial que casi comparten el mismo día de nacimiento, aunque de diferentes años. Majo lo celebra primero, y horas después, Yuri le sigue, sumando un año más a su vida. Esta sincronía ha generado un vínculo único entre ellas, que las mantiene unidas en diversas facetas de sus vidas.

A través de sus redes sociales, Majo Vargas compartió con sus miles de seguidores la alegría de celebrar su cumpleaños, rodeada de circunstancias que considera de alta carga energética y sincronía numérica, justo en medio de un nuevo proyecto audiovisual.

“Para mí, es el reflejo de la armonía y la conexión que siento en este preciso instante con mi propósito tanto personal como profesional”, escribió Majo en su cuenta de Instagram, acompañando una galería de fotos. También aprovechó para publicar en sus historias todas las felicitaciones y muestras de cariño recibidas de amigos y familiares.

Por su parte, Yuri Vargas también compartió en sus redes, algunos regalos y las felicitaciones de personas muy allegadas y otros artistas como Ana María Estupiñán, Sebastián González, Carolina Acevedo y Manuela Valdés.

En sus publicaciones, Yuri expresó el lazo inquebrantable que la une con su hermana Majo, de quien se siente muy orgullosa y agradecida por tenerla en su vida. “Mi mente recuerda que lloraba para que la vida me regalara una hermanita que me acompañara a jugar con las Barbies, jejeje. Se demoró en enviármela, pero llegó en el momento preciso para llenarme de valor y convertirse en ese motor que me impulsó a buscar un mejor futuro para ella y mi familia”, comentó Yuri.

¿Cuantos años de diferencia se llevan Majo y Yuri Vargas?

Las dos hermanas han sido un apoyo constante la una para la otra, no solo en sus vidas personales, sino también en sus carreras profesionales. La diferencia de edad de 13 años entre ellas no ha sido un obstáculo, sino una ventaja que ha fortalecido su relación. Majo nació el 22 de julio de 2001, y Yuri, el 23 de julio de 1988, lo que hace que Majo tenga 23 años y Yuri 36.

Esta singular coincidencia de cumpleaños consecutivos ha convertido la celebración en un evento especial que comparten con sus seguidores y seres queridos.

Próximamente, los seguidores de ambas podrán disfrutar de su talento en la nueva producción de RCN, ‘Darío Gómez, El Rey del Despecho’, donde interpreta a Olga Lucía, la esposa del cantante fallecido.