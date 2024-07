Televidentes de Caracol no bajan de “víboras” a Dickson y Karoline de ‘Desafío XX’

El capítulo 73 del ‘Desafío XX’ inició lleno de muchas emociones y hasta de reflexiones, pues Alejo de la casa Omega decidió no seguir dejando pasar por alto la actitud de Natalia respecto a Kevyn con quien sostiene una relación en la competencia.

Pero también de oportunidades, pues luego que Glock se desahogó con Darlyn en ediciones pasadas por no ser tomada en cuenta para ir al box amarillo, esta vez si fue escogida para asistir.

Es así como con ella fueron Kevyn, Yoifer y Darlyn por Beta mientras que Alejo, Santi, Karen y Natalia fueron por la casa Omega. La prueba se dio con tres integrantes amarrados de cada equipo mientras que Darlyn y Natalia debían sacar una llave que estaba dentro de un enorme cubo de hielo. La fuerza no acompañó esta vez a Beta mientras que en Omega predominó la resistencia y las ganas de ganar la sentencia y hambre por lo que se alzaron con el título después de varios ciclos sin comida.

Sin embargo, luego de la derrota en la que se le enviaría chaleco a un hombre, que recayó sobre Yoifer, en la casa Beta no quedaron del todo a gusto. Y es que Dickson y Karoline cuestionaron el voto de confianza que Darlyn le dio a Glock para la prueba.

“Yo no entiendo por qué ella no nos mandó a una de las dos a tierra. No, es que una cosa es me gusta y otra cosa es yo le meto”

— Dickson