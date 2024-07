Glock dice que la hacen sentir innecesaria en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 70 del ‘Desafío XX’ hubo muchas emociones, pues los dos equipos que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas se enfrentarían en la prueba de sentencia y bienestar en lo que es la eliminación mixta.

Pero mucho antes de iniciar la contienda en el box rojo en una prueba de contacto que se midió por tiempos y en el que la casa Omega le ganó de nuevo al equipo Beta en la casa azul las revelaciones y quejas estaban en pleno auge.

Glock no es tomada en cuenta para ir a las pistas

Y es que Glock sostenía una conversación con Darlyn en la que le explicó cómo se sentía en el equipo tras lo sucedido en la prueba de aire en la que terminó colgada por largo rato en una de las tuercas suspendidas y que se tradujo en desventaja para su equipo.

“Qué pasó y qué pensé yo esta mañana de que somos cuatro niñas. Sí a mí me dicen Glock, vamos para aire tal y tal persona, tú no vas, no me molesta, no me incomoda, pero es que yo entiendo que ellas pueden tener más habilidades”, dijo Glock.

Pero las palabras de Glock a Darlyn son en referencia al equipo que se armó en las ediciones anteriores en la que Karoline pidió organizarse, y Darlyn dijo que debía ir con ella a la prueba.

“Pero en una pista como tierra, como contacto, yo sé lo que yo doy. Entonces, ¿cómo me sentí yo? Que en ninguna pista, o sea, que siempre y cuando puedan ir otras personas van a ir, que no soy necesaria, y yo hago parte de este equipo, yo también quiero lucirme” — Glock

Glock le reclama a Darlyn su decisión

Ante esto Darlyn le respondió que ella no decide sola, pese a que fue ella quien decidió que iría y lo haría acompañada de Karoline, evento que se dio en el capítulo 68 en el box amarillo en el que los midieron por tiempos, por lo que Glock le refutó.

“Tú sabes que tu voz aquí se escucha y se respeta. Y la persona que dijo de las niñas fuiste tú. Yo no te voy a contradecir ni te voy a polemizar delante de la gente, tú sabes que a mí me gusta tierra, y sabes que me gusta contacto” — Glock

Por su parte Darlyn le indicó que no sabe los motivos por los que cuando Beta pierde una ventaja es con Glock presente y que a Arandú no le hubiese gustado ir con ella porque siente que no le rinde.