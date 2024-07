¿Se complicó? ‘La Jesuu’ habló de los problemas que la hicieron bajar drásticamente de peso

‘La Jesuu’ abrió su corazón y le contó a sus seguidores algunos detalles sobre uno de los momentos más complicados que vivió en los últimos meses, contando que en esa etapa de su vida pasó por varias experiencias muy duras, al punto de que estas preocupaciones la llevaron a bajar de peso drásticamente.

Desde el año pasado, la influencer ha bajado mucho la cantidad de videos cómicos que publica en sus redes sociales, en especial en Instagram debido a todas las veces que esta plataforma termina borrando sus publicaciones, alegando en muchas oportunidades que se trata de contenido que va en contra de su política de normativas.

Es por eso que a partir de estos precedentes prefiere publicar contenido a través de sus historias, bien sea hablando sobre aspectos de su día a día, mostrando fotos y videos de sus viajes y sus reuniones, denunciando situaciones que no son de su agrado o para realizando pautas publicitarias.

Sin embargo, hace algunas semanas la joven abrió su corazón y contó que estuvo un tiempo “desaparecida” de las redes sociales debido a que estaba involucrada en una relación sentimental, una que la dejó muy afectada, dando a entender que su pareja no le dio el mejor trato.

Y no solo se mantuvo un poco alejada de las redes sociales, sino que las pocas veces que subía contenido muchos de sus seguidores notaron que se encontraba muy delgada, con varios de ellos preocupándose por esto.

Pero desde que anunció que salió de esta relación, muchos de sus fans han notado que La Jesuu ha estado recuperando su peso original, dejándole todo tipo de elogios al respecto. Y ante esto, la colombiana aprovechó para hablar de los problemas que la llevaron a bajar de peso.

La Jesuu contó qué problemas la llevaron a bajar de peso

A propósito de un comentario de uno de sus fanáticos que elogió su nueva imagen, la creadora de contenido aprovechó para recordar los problemas por los que atravesaba en el pasado y que la llevaron a bajar de peso.

“Estaba muy débil, me di cuenta del montón de cachos que me montaron ese año, perdí mucha plata, lo que me llegaba no sabía invertirlo, tomaba más de lo normal. No, es una larga historia”, redactó La Jesuu mientras mostraba el mensaje positivo que le envió un seguidor de Instagram.