“Para boletearte”: El incómodo momento que vivió ‘La Jesuu’ con una seguidora en Medellín

La popular influencer Valentina Ruiz, conocida como ‘La Jesuu’, decidió no quedarse callada tras recibir un comentario malintencionado sobre su olor corporal mientras se encontraba en Medellín. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido narró el incidente que ocurrió hace algunos días en ‘La Ciudad de la Eterna Primavera’.

La vallecaucana expresó que generalmente disfruta de sus visitas a Medellín debido a la calidez y amabilidad de sus habitantes. Sin embargo, este último viaje incluyó un episodio desagradable que la dejó inicialmente asombrada y luego muy molesta.

“Prima hermana, a mí siempre Medellín me ha tratado muy bien, yo no tengo queja de los paisitas porque los paisas la dan toda, pero te voy a contar lo que en estos días una gran p*** me hizo”, comenzó relatando en un video publicado en sus historias de Instagram.

Según la influencer, el incidente ocurrió mientras estaba en Rancherito de Palmas. “Estábamos en Rancherito de Palmas cuando, ya saliendo, yo estaba pagando la factura electrónica, cuando se me acerca una hembra. Primero me pide la foto, entonces yo bacano con mi prima pin pan, y cuando dizque: ‘Ah, no, pero vos no olés feo’. Y entonces yo la quedo mirando y le digo por qué. ‘No, como todo el mundo dice que vos olés horrible’. De vez en cuando me echo mi menjurje (...) para disimular el olor a mier…”, relató molesta ‘La Jesuu’.

La creadora de contenido no ocultó su enojo y afirmó que esperaba con ansias que la mujer publicara la foto y la mencionara en redes sociales para “boletearla” por haberla ofendido.

Este episodio generó una serie de reacciones en las redes sociales, con seguidores de ‘La Jesuu’ defendiendo a la influencer y condenando el comportamiento de la mujer que hizo el comentario ofensivo.

‘La Jesuu’, conocida por su autenticidad y cercanía con su audiencia, recibió múltiples muestras de apoyo y solidaridad tras compartir su experiencia. “Siempre la atacan, que bueno que no se deje pisotear de nadie”, escribió un usuario.