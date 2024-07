‘La Segura’ no ganó ‘La casa de los famosos’, pero celebró nuevo premio fuera de Colombia, ¿ahora sí la apoyaron?

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas más famosos en Latinoamérica que ha logrado ser todo un éxito en diferentes países y este 2024 llegó por primera vez a Colombia, reuniendo a un grupo de personalidades entre creadores de contenido y actores, donde la serie de polémicas terminaron siendo las principales protagonistas entre Karen Sevillano, Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y La Segura, una reconocida influencer, que no ganó ‘La casa de los famosos’, pero celebró nuevo premio fuera de Colombia.

Natalia Segura, su nombre de pila es considerada una de las influencers más famosos en el país, teniendo en cuenta la amplia comunidad con la que cuenta y que alcanza los más de 9 millones de seguidores, buscando entretenerlos con todo tipo de contenidos. Si bien, su paso por ‘La casa de los famosos’ le trajo consigo diversas críticas, lo cierto es que cada integrante del grupo ‘Papillente’ ha sabido asumir los malos ratos y por ende, seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

Desde hace varias semanas, ‘La Segura’ estaba siendo la cara de diversas cuentas de Instagram, entre ellas de su grupo del ‘reality’ de RCN Televisión, donde Karen Sevillano y Ornella Sierra le pidieron una colaboración a sus fans con el fin de que votaran por la creadora de contenido en los Premios Heat, para que se llevara el galardón como mejor influencer del año.

Durante la noche de este 11 de julio se llevaron a cabo los mencionados premios, donde ‘La Segura’, además de lograr presentar una categoría, en medio de los problemas de salud que enfrentó, terminó llevándose el premio como mejor creadora de contenido del año, donde la emoción por supuesto, para ella y su prometido, Ignacio Baladán no pasó de largo.

“Ganamos premio a mejor influencer del año. Se lo dedico a ustedes... mis seguidoras”, las palabras de la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ estuvieron acompañadas de una serie de imágenes con su premio, así como también del momento en el que mencionan su nombre, “estoy demasiado nerviosa y quienes me conocen saben que cuando me pongo nerviosa me da espasticidad”. Además, varios de sus colegas y amigos no dudaron en felicitarla por este triunfo que esperaba alcanzar.

¿Quién es la pareja de ‘La Segura’ de ‘La casa de los famosos’?

‘La Segura’ de ‘La casa de los famosos’ lleva alrededor de 3 años sosteniendo un noviazgo con Ignacio Baladán, un pastelero, chef y deportista, quien cuenta con un gran reconocimiento en Perú, además que ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales juntándose con otros creadores de contenido. La pareja espera casarse en el 2025 y hasta el momento se desconoce el país donde residirán.