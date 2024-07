Así es el prestigioso colegio donde estudia la hija de Jorge Enrique Abello, de ‘Betty, la fea’

Jorge Enrique Abello ha estado en tendencia en los últimos días tras el estreno de “Yo soy Betty, la fea: la historia continúa” en Amazon Prime Video, donde retoma su icónico papel como Armando Mendoza. Este personaje ha sido uno de los más destacados de su carrera artística, junto con sus actuaciones en producciones como “Ana de nadie” y “En los tacones de Eva”. Sin embargo, no solo su trabajo actoral ha captado la atención del público, sino también su vida personal.

PUBLICIDAD

Abello ha generado gran interés por su nueva pareja, María Isabel Gutiérrez, quien es 23 años menor que él y madre de sus dos hijos menores, Antonio y Matilde. Recientemente, el actor compartió un logro significativo de su hija Matilde en el colegio, específicamente su paso de grado en el preescolar Abrakadabra, una institución educativa de prestigio en Bogotá.

El colegio cuenta con más de 23 años de trayectoria y se destaca por su enfoque en el aprendizaje a través del juego. Este preescolar ofrece un ambiente contextualizado donde los niños no solo se divierten, sino que también aprenden de manera efectiva. El personal académico se esfuerza por aprovechar y potenciar la capacidad de aprendizaje de los niños, fomentando su desarrollo integral.

Ofrecen una jornada extendida desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, durante la cual los niños pueden participar en diversas actividades como música, taekwondo, arte, cocina, experimentos, cuenta cuentos, tenis, fútbol y BMX. Estas actividades buscan enriquecer la experiencia educativa y promover el desarrollo de habilidades variadas en los niños.

En un video publicado en las redes sociales del jardín infantil, María Isabel Gutiérrez expresó su satisfacción por la educación recibida por su hija Matilde. “Aquí estoy con Mati que se gradúa este año de Abrakadabra. Yo no puedo estar más emocionada porque este fue el mejor sitio que pudimos escoger para nuestros hijos. De verdad que fuimos tan felices hoy, llevo una nostalgia de dejarlo, me dan ganas hasta de no sé qué. De verdad un lugar demasiado especial donde ellos son tan felices que no hay como otro”, comentó Gutiérrez.

¿Cuánto cuesta el preescolar?

En cuanto a los costos, las tarifas programadas de agosto 2024 a junio 2025 incluyen una matrícula anual de 2′300,000 pesos, materiales anuales por 1′950,000 pesos (incluyendo seguro escolar y acceso a la app) y una pensión mensual de 2′300,000 pesos (incluyendo Emermédica). Estos costos reflejaron el compromiso del preescolar con una educación de calidad y el bienestar integral de los niños.