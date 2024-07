¿Se molestó? Luis Mesa reaccionó con un meme al final de Daniel Valencia en secuela de ‘Yo soy Betty la fea’

El actor Luis Mesa, conocido por interpretar al soberbio accionista Daniel Valencia en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, no ocultó su reacción al destino de su icónico personaje en la secuela ‘Yo soy Betty, la fea: la historia continúa’, transmitida por Amazon Prime Video. Sus seguidores interpretaron su respuesta en redes sociales como una posible molestia por el tratamiento que recibió el personaje en la nueva entrega.

El pasado 29 de septiembre de 2023, Mesa -ante los rumores sobre los nuevos integrantes de la secuela- publicó un video en su cuenta de Instagram en el que confirmó que no estaría en esta continuación de la exitosa telenovela escrita originalmente por el fallecido Fernando Gaitán. “Aprovecho y felicito a mis compañeros. Sé que se van a divertir mucho y también un saludo a toda la fanaticada de esta historia universal e internacional por estar siempre atentos y por su cariño”, expresó Mesa en el video.

Recientemente, el actor, recordado por su ácido sarcasmo en la telenovela de RCN, compartió un meme en sus redes sociales. La foto mostraba una escena memorable en la que doña Catalina encuentra a Betty llorando y la consuela tras descubrir el engaño de Armando. “Dizque por lavado, doña Catalina”, se leía en la imagen, generando interpretaciones diversas entre sus seguidores.

En los primeros capítulos de la nueva entrega, se reveló que Daniel Valencia había muerto en prisión por hacer negocios turbios. Esta noticia sorprendió a los televidentes y provocó diversas reacciones. Muchos seguidores interpretaron que el meme compartido por Mesa reflejaba su descontento o quizás su tristeza con el giro que había dado su personaje, considerando que, a pesar de su arrogancia y orgullo, Daniel siempre se mostró como un hombre correcto y protector de su patrimonio en Ecomoda.

Los comentarios del público no se hicieron esperar. Algunos destacaron: “No me parece si Daniel era más honesto que Armando jajaja”; “Injusto, necesitamos ver a Daniel con su egocentrismo al cielo”; “La historia del lavado de dinero no engancha con la historia de Daniel”; “Todo mal con la historia de Daniel, lo hubieran dejado de lado que se fue del país, pero ¿lavado?”.