Manuela Gómez mostró cómo luce su abdomen 15 días después de dar a luz a su hija

La influencer Manuela Gómez sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar cómo luce su abdomen solo 15 días después de haber dado a luz a su hija Samantha. A través de un video compartido en sus redes sociales, la creadora de contenido quiso enseñarles a sus fans cómo ha quedado su figura tras el embarazo.

“Me han pedido mucho que muestre el abdomen después de 15 días de haber dado a luz. Este es mi abdomen. La verdad, no he hecho dietas ni siquiera la dieta después del embarazo, que son 40 días en los que hay que cuidarse un montón. No, yo no me he cuidado absolutamente nada”, declaró Manuela en el video.

La influencer, conocida por su sinceridad y cercanía con sus seguidores, también reveló que no ha utilizado fajas durante su recuperación postparto. “No me he puesto fajas y así va mi recuperación del embarazo. He bajado más de 10 kilos, me ha ido súper bien”, añadió con una sonrisa de satisfacción.

Manuela destacó que no le quedó ni una sola estría en su abdomen, lo que atribuye a un producto especial que ha estado utilizando. “Como pueden ver, no me quedó ni una sola estría en mi abdomen. Gracias a mi suero corporal (...) Es un aceite hidratante para la piel que me funcionó muchísimo. Como pueden ver, no tengo ni una sola estría en mi abdomen. Gracias a mi súper producto, se lo súper recomiendo para que hidraten la piel y eviten esas estrías del embarazo. A mí de verdad me fue súper bien con este producto”, explicó.

La revelación de su producto causó gran interés entre sus seguidores, quienes no tardaron en dejar comentarios y preguntas sobre el suero corporal. Manuela aseguró que pronto estará disponible para el público, y expresó su entusiasmo por compartir los beneficios de su creación con todas aquellas personas que deseen cuidar su piel durante y después del embarazo.

Manuela confesó en sus videos que necesitaba un tipo de ayuda espiritual para poder “sanar heridas” que le ayuden a evitar la transmisión de emociones hacia su hija tan pequeña y que pudieran perturbarla.