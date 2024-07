“Días súper difíciles”: Manuela Gómez contó cómo se ha sentido tras el nacimiento de su hija

Manuela Gómez, reconocida influencer y exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ha abierto su corazón a sus miles de seguidores para compartir cómo ha sido su experiencia tras dar a luz a su primera hija, Samantha, el pasado 8 de julio. A través de sus historias de Instagram, Manuela reveló que los primeros días de maternidad han sido intensos y llenos de desafíos.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido expresó sinceramente que ha enfrentado días “súper difíciles” desde el nacimiento de su bebé. “Estoy súper destruida, no he podido dormir prácticamente nada. Ha sido un proceso muy bonito, pero muy difícil, la verdad muy difícil. Me siento súper agotada, con dolor en la columna”, compartió Manuela en un emotivo video.

Casi al borde del llanto, Manuela también habló sobre la frustración que a veces experimenta al no poder consolar a su hija cuando llora. “A veces me siento muy frustrada porque la bebé llora y es un dolor horrible que siento en mi corazón al no saber cómo solucionar el problema, cómo quitarle ese llanto”, confesó.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, Manuela destacó que la maternidad también le ha traído una profunda felicidad y gratitud. “A pesar de todo, me encuentro en uno de los mejores procesos de mi vida. Es un amor inexplicable, incondicional. Las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, de luchar por todo, de amarla hasta el final de mis días, de protegerla, de hacer lo que sea para que ella sea muy feliz”, expresó con emoción.

En cuanto a la salud de Samantha, Manuela compartió que la bebé está en una etapa de “bebé canguro” y aún no ha logrado subir de peso como se esperaba. Informó a sus seguidores que tienen una próxima consulta médica para abordar este tema y asegurarse de que la niña reciba el cuidado necesario para su desarrollo.

También comentó que está lactando al 100%, un tema que le preocupaba mucho debido a sus numerosas cirugías de senos, y alterna la alimentación de la bebé con fórmulas lácteas.