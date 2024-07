¿Se incomodó? Pipe Bueno reveló lo que le molesta cuando se encuentra con algunos fanáticos

Pipe Bueno le contó a sus seguidores que si bien le gusta encontrarse con sus fanáticos en diferentes oportunidades e interactuar con ellos, hay un detalle que no disfruta mucho, indicando que una acción en específico de algunos seguidores no suele ser muy bien recibida por él, aprovechando para revelar que recientemente tuvo que pasar por una situación como esta.

El cantante ha acumulado una base de fanáticos no solo en el territorio colombiano, sino también distintas partes del mundo, llevando la música popular de su tierra a varios países de Latinoamérica e incluso a diversas zonas de Europa.

Y es que el joven no solo ha sabido llamar la atención por su talento musical, su presencia en los escenarios y los grandes espectáculos que ofrece, sino también por su aspecto, algo que muchas seguidoras no dudan en dejárselo saber en sus publicaciones de las redes sociales.

Y en cada oportunidad, Pipe Bueno ha demostrado lo mucho que le gusta recibir ese amor y esa atención de sus fanáticos, no solo en la tarima, sino también cuando se encuentra con ellos en diferentes oportunidades, mostrándose muy abierto a tomarse fotos con ellos.

Pero a propósito de esto, el cantante aprovechó una historia en Instagram para hablar sobre un detalle que no le gusta de estos encuentros, haciendo referencia a que cierta conducta de unos pocos fanáticos le causa incomodidad en ciertas circunstancias.

“Si uno coge y sale de gorra, es porque uno no se peinó o porque tal, y quiere estar de gorra. O sea, uno está con gorra, es el look (...) Hoy me pasó, y obviamente igual mi señora no lo vaya a tomar a mal, pero entonces la señora me dice: ‘ay, no, pero salga bien lindo, sin gorra’. Entonces yo pensé: ‘con gorra estoy feo’”, narró el artista.

Pipe bueno aconsejó a sus seguidores sobre este detalle

En la misma serie de historias, el intérprete de ‘Cupido falló' le hizo saber a sus seguidores que ante este tipo de situaciones no es recomendable que le pidan a las personas que se quiten la gorra, debido a que con este accesorio pueden estar intentando ocultar algún detalle.

“Ella no pensó que si salí con gorra es porque me levanté a las cinco de la mañana para este vuelo”, contó Pipe Bueno mientras mostraba que sin su gorra estaba despeinado, indicando que ese aspecto no le gusta.

Finalmente, invitó a sus seguidores a dejar a un lado este tipo de acciones, no solo con él sino con otras personas: “consejo: gente, si la persona está con gorra, la foto va con gorra”.