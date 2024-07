Yeison Jiménez le hizo reclamo a Ciro Quiñonez tras cantar en el cumpleaños de James Rodríguez

El cucuteño Ciro Quiñonez, se ha ganado a pulso la distinción de ser uno de los artistas más reconocidos de la música popular, a pesar de que en el principio de su carrera su voz se mezclaba con los sonidos del fuelle y el teclado del acordeón. Para abril de este 2024, Ciro sacó un ‘palo’ junto a otros referentes del género, que lleva por nombre ‘Regalada sales Cara’, tema que llegó a los oídos del ‘10′ de la Selección Colombia, quien lo contrato para que se presentara en su cumpleaños; hecho por el que Quiñonez recibió un reclamo por parte de su colega Yeison Jiménez.

PUBLICIDAD

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 325.000 seguidores, el intérprete de ‘Dolida’, mostró imágenes de la celebración del ‘cumple’ 33 de James Rodríguez, evento en el que puso a los invitados a corear a grito herido sus canciones y en el que aprovechó para pedirle que le firmara una camiseta como recuerdo de este día tan especial para su carrera.

“Qué honor cantar en tu cumpleaños crack. Después de verte jugar, hoy te sientas a verme cantar, los tiempos de Dios son perfectos; que gran ser humano eres ‘capi’. Gracias por tus palabras y por el cariño que nos brindaron, me voy feliz de saber que disfrutaron mi show. Gracias también a mis muchachos y equipo de trabajo que me apoyaron en este sueño”, fueron las palabras de Quiñonez en la publicación que rápidamente se masificó en internet.

Precisamente las fotos de Ciro, se atravesaron en el celular de Jiménez, quien no dudo en mostrar su indignación por el hecho de que su colega no llevó una ‘casaca’ para que el jugador del San Pablo también le estampara la firma. “Y no llevó la mía, todo bien”, comentó el nacido en el municipio de Manzanares, Caldas.

Ciro Quiñonez

.