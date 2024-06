Ciro Quiñonez reveló la jugada que hizo Giovanny Ayala para no poner un peso para promocionar ‘Regalada sales cara’

Hace semanas el mundo de la música popular en Colombia estuvo inmerso en una polémica, generada por el estreno del ‘Regalada Sales Cara Remix’, tema en el que participaron Ciro Quiñonez. Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno; pero que originalmente fue lanzado por Quiñonez y Giovanny Ayala. Ante el rifirrafe de este par de artistas, Ciro decidió romper su silencio y dar a conocer que en la creación original él fue el único que colocó una millonada para promocionarlo. ¿Cuánto? Acá le contamos.

En entrevista con el video pódcast ‘Dimelo King’, el cucuteño, que intentó durante años pegar en el género vallenato, decidió sincerarse sobre este tema que se convirtió en el primer éxito de su carrera, y era tanta la confianza que le tenía que se lo ofreció al mismísimo Yeison Jiménez. En la conversación con este programa, Ciro sio a conocer que en cuestiones monetarias para la publicidad de su ‘palo musical’, Ayala solo puso su imagen:

“Giovanny ni sonaba ni tronaba en ese momento, pero era un maestro lleno de éxitos. Me dije, “No lo quiso Yeison Jiménez, entonces me voy con Giovanny”. (...) Giovanny me llamó y a los ocho días ya teníamos el video y la canción. Lo hicimos en Cúcuta, el video más barato de mi historia musical, dos millones de pesos, creo que fue lo que me costó el video”, expresó Quiñonez.

“Luego tocaba promocionarlo y el maestro me dijo que necesitábamos ‘plata’ y yo no tenía. (...) Le di mi camioneta para que la vendiera y me quedé a pie. Lo único que yo valía en ese momento era mi camioneta, que era el equivalente a 17 años de cantar vallenato, no tenía más nada. (...) Me dijo que necesitábamos $80 millones mínimos. (...) Giovanny solo puso su presencia y me llevó a todos los medios y ahí con eso arrancamos”, añadió.