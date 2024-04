Nanis Ochoa habló sobre la oportunidad que le dieron a Tania Valencia en ‘La Casa de los Famosos’

Nanis Ochoa, quien tuvo una breve participación en ‘La Casa de los Famosos’, aún está sorprendida por su expulsión del reality de RCN debido a revelar información del exterior a sus compañeros. En una reciente entrevista, la actriz abordó la discrepancia entre la oportunidad que recibió Tania Valencia y la suya para permanecer en el programa.

En diálogo con el medio Los 40 Colombia, la creadora de contenido mencionó su salida prematura que solo duró 24 horas. A pesar del corto tiempo, expresó su alegría por estar en el set, donde conectó con Mafe Walker y su amigo Omar Murillo.

Consultada sobre la sanción por ‘El Jefe’, Nanis calificó la medida como drástica y lamentó que le arrebatara la oportunidad de continuar en la casa, incluso sin desempacar la ropa que había comprado. “Lo que a mí me duele es que no me hayan dado la oportunidad de otra sanción, que se queda sin comida, que vaya a la placa de nominados pero no algo no tan extremo, para mí fue súper severo”, comentó.

Recomendados

Aludió al caso de Tania Valencia, quien proporcionó información “trascendental” sobre Mafe Walker, lo que cambió el juego. Nanis consideró que su situación fue diferente, ya que su comentario fue desde su perspectiva y no reveló información externa. “Fue injusto que no me dieran la oportunidad como a Tania”, expresó.

Tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’, Nanis busca recuperarse mentalmente del encierro previo al programa. “Quiero seguir con mis planes de estudiar actuación en México y comenzar a hacer casting”, declaró.

Frente a la posibilidad de participar en un reality similar en México, Ochoa expresó reticencia debido a su sensibilidad. “Tengo un corazón muy noble como para enfrentar situaciones difíciles y personas de carácter fuerte y vulgares. Me afectan y chocan mucho”, confesó.