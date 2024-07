“Me dejaste perdida”: Jessica Cediel fue sorprendida por un admirador secreto con un impresioante regalo

Jessica Cediel terminó sorprendida tras llegar a su casa y encontrarse un regalo de parte de un admirador secreto, quien no dudó en destacarse con un detalle vistoso para generar una buena impresión. Y ante esto, la modelo le dejó claro a sus seguidores que si bien al principio parecía tener idea de quién podía ser el responsable, al final un detalle la terminó despistando.

La actriz suele ser muy abierta a través de sus redes sociales al hablar de diferentes aspectos, no solo en lo que respecta a sus proyectos frente a las cámaras, sino también en distinto ámbitos personales, desde su faceta religiosa por la cual ha sido duramente criticada, hasta detalles más cotidianos.

Y uno de los temas que suele tocar con frecuencia gira alrededor de las relaciones de pareja, en especial después de que sus seguidores la aborden respecto a cuándo planea conseguir un compañero de vida.

Ante esto, Jessica Cediel suele brindar la misma respuesta, indicando que de momento Dios no le ha puesto en su camino a ese “príncipe azul” con el que ella sueña, razón por la cual por decide mantenerse soltera.

Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento, ya que la presentadora quedó sorprendida al llegar a casa y encontrarse con un tierno regalo de parte de un admirador secreto: un ramo de rosas de gran tamaño. Además, jugó con la idea de que solía recibir este tipo de obsequios con frecuencia.

“Vean con lo que me encuentro. Me encuentro con un regalo de este ramo de rosas tan espectaculares, pero no sé quién me lo mandó. O sea, ¿cuál de todos me lo mandó? Están hermosas”, dijo la colombiana entre risas, dando a entender que suele recibir muchos detalles anónimos.

Jessica Cediel no está segura de quién es su admirador secreto

En la misma historia, la modelo aprovechó para dejar claro que no está segura de quién pueda estar detrás del regalo que recibió en su casa, indicando que la tarjeta que acompañaba el ramo terminó despistándola en el proceso.

“No entendí la tarjeta y me dejaste como perdida. No sé quién eres”, concluyó Jessica Cediel, pero no sin antes enviarle un beso a su admirador secreto.