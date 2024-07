¿Lo intentaría? Jessica Cediel recomienda no dormir en una cama por esta razón

Jessica Cediel le compartió a sus seguidores una recomendación, la cual ella misma está tomando en cuenta, indicando que desde hace un buen tiempo no está durmiendo sobre una cama. Y es que si bien la presentadora no tiene nada en contra de esto, encontró una ventaja muy útil para su estilo de vida y el medio en el que se desenvuelve.

La colombiana suele mantenerse muy activa a través de sus redes sociales, mostrando todo tipo de detalles relacionados no solo con su rol frente a las cámaras, sino también con su religión, además de algunos videos en los que aparece bailando y posando en atuendo reveladores.

Estos detalles han generado varios comentarios negativos en sus publicaciones, criticándola por sus pasos sugerentes y la ropa ajustada y corta que usa, contrastando esta faceta con su lado religioso, haciendo varios chistes al respecto.

Sin embargo, Jessica Cediel suele hacer caso omiso a este tipo de comentarios en las redes sociales y sigue adelante con sus publicaciones habituales.

Y a propósito de esto, la actriz decidió compartir con sus fanáticos un hábito que ha adoptado desde hace varios años, indicando que no está durmiendo en una cama, sino en un colchón ubicado a nivel del suelo, explicando que si bien no tiene nada en contra de las camas, encuentra más útil dormir de esta manera por una razón en específico.

“Desde hace unos cuatro, cinco años, decidí no dormir en cama. Por lo menos acá en Estados Unidos no tengo cama, duermo con el colchón en el piso (...) Y me encanta porque siento que cuando uno tiene que obligarse a subir y bajar, eso fortalece mucho las rodillas y los músculos del tren inferior”, contó la colombiana en una historia.

Jessica Cediel tiene una base para esta teoría

La presentadora no sacó esta teoría de la nada, sino que aprendió un aspecto importante sobre la longevidad a través de un documental, lo que le dio la idea de mantener a nivel del suelo su colchón, tal y como lo hacen algunas culturas en Asia.

“Vi en un documental que hay en Netflix acerca de la longevidad que el secreto de todo está en tener la cadera fuerte. Entonces, claro, si uno se agacha para la bolsa del mercado, para hacer aseo, para lo que sea, el tren interior siempre está trabajando”, contó Jessica Cediel en el clip.