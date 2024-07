Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo sufrió complejo accidente antes de importante evento en España, ¿qué le pasó?

Inés María Zabaraín es una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en Colombia debido a su experiencia en diferentes medios de comunicación. Los inicios de la samaria se dieron en el noticiero QAP, revistas Cambio, Noticias Caracol y desde hace varios años forma parte del equipo de Noticias RCN, pero más allá de sus reconocimientos profesionales desde hace 28 años está casada con el también periodista Jorge Alfredo Vargas con quien tuvo tres hijos. Ahora, Inés María sufrió complejo accidente antes de importante evento en España.

PUBLICIDAD

La periodista ha sabido destacarse por su profesionalismo y sencillez demostrando su pasión por este rol y el respeto que le tiene, además ha buscado darse a conocer también por las redes sociales, donde suele ser muy activa y a la fecha alcanza los más de 500 mil seguidores, donde se encarga de compartir algunos momentos en compañía de su familia, pero también de su trabajo. El más reciente tuvo que ver con el accidente que vivió hace pocas semanas en uno de sus pies y con un compromiso ya agendado en España.

“Un mal paso lo da cualquiera…y si. Este tbt es para contarles que unos días antes de mi viaje a España me caí y tengo el pie izquierdo inmovilizado, pero nada que pudiera impedir mi trabajo como presentadora de los eventos de CAF. Además tuve como siempre al mejor compañero de viaje y de vida Jorge Alfredo Vargas que me apoyó en todo momento y a uno que otro samaritano (o samario?) que me encontré por las calles de Sevilla y que hizo más fácil esta aventura… no se pierdan la última foto para que sepan de quién les hablo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Inés María Zabaraín, acompañadas de una serie de imágenes de los mejores momentos que vivió con su pareja, el periodista de Noticias Caracol.

A pesar de que Inés María tuvo que afrontar un complejo accidente, lo cierto es que contó con el apoyo de Jorge Alfredo Vargas con quien tuvo la oportunidad no solo de cumplir con su rol en este evento, sino también de compartir con su esposo en diferentes lugares del país español e incluso se dejaron ver junto a Carlos Vives y Claudia Elena.

¿Cómo se conocieron Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín?

Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín se conocieron cuando ambos hacían parte del noticiero QAP, donde el bogotano era el jefe de Inés y en medio de su trabajo periodístico terminaron enamorándose, posteriormente Zabaraín salió del informativo para llegar a cabo nuevos proyectos, pero a pesar de ello siguieron adelante y al sol de hoy siguen juntos.