Novio de Karen Sevillano en broma y broma confesó que participará en famoso reality de Caracol, ¿olvidaron a RCN?

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Latinoamérica, logrando ser todo un éxito en países como México y en este 2024 llegó a Colombia para ser parte de RCN Televisión y la plataforma VIX. Aunque el ‘reality’ no tuvo sus mejores cifras cuando de ‘rating’ se trata, lo cierto es que los 22 famosos dieron de que hablar debido a su estancia 24/7 en la casa, contando con la presentación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado, y, dejando como ganadora a Karen Sevillano, quien a pesar de que el programa llegó a su fin, sigue llamando la atención, pues recientemente el novio de Karen Sevillano en broma y broma confesó que participará en famoso reality de Caracol.

La creadora de contenido cuenta con más de 3 millones de seguidores, donde a diario se encarga de compartir varias de sus rutinas, entre ellas el cuidado de su cuerpo, el ejercicio y aquellos momentos que vive en compañía de sus familiares y por supuesto, su pareja, Neider García, un también influencer que ha sabido aprovechar muy el auge de su novia con quien llevaría más de 2 años de relación.

Recientemente, la pareja ocasionó risas por medio de redes sociales, donde Miguel Bueno, cantante y también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue uno de los protagonistas, pues sorprendió a Sevillano interpretando la famosa canción ‘Escándalo’ mientras que la reacción por parte de la creadora de contenido no faltó, en medio de la sorpresa y las risas. Además, García aprovechó para pedirle una versión a Miguel: “Que me monte en ese remix”.

Sin embargo, la situación no terminó allí, pues el creador de contenido reiteró que su voz era igualita a la de Miguel Bueno: “No, Neider, no”, agregó Sevillano dejando claro la broma en la que se encontraba, pero eso sí, García no dudó en dejar claro el talento con el que cuenta, pues aseguró: “Me sale la voz igualita. Me voy a presentar a Yo me llamo”, lo cierto es que la pareja se sigue encargando de entretener a sus seguidores, pues desde un primer momento reiteraron que viene con un amplio contenido.

¿Cuántos millones se ganó Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’?

Karen Sevillano luego de convertirse en la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ se llevó 400 millones de pesos, además de lo que habría ganado semana tras semana por seguir dentro del programa, pues las cifras habrían estado sobre los 5 y hasta los 30 millones de pesos, pero el valor oficial se desconoce debido al contrato firmado antes de entrar al ‘reality’ no lo permitiría.