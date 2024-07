Miguel Bueno de ‘La Casa de los Famosos’ dio a conocer la ‘tusa’ por la que está pasando; ¿terminó con Ornella?

La noche del pasado lunes 17 de junio, la creadora de contenido, Karen Sevillano, se llevó los $400 millones de premio final de ‘La Casa de los Famosos’, y con ello generó la alegría de los televidentes que estaban a favor de los ‘Papillentes’. Aunque ella no fue la única que recibió alegría en este reality, ya que otras celebridades encontraron el amor, como Ornella Sierra y Miguel Bueno, cantante de reguetón que preocupó a sus fanáticos luego de dar a conocer que está pasando por una dura ‘tusa’.

Luego de que ‘La Barbie Costeña’, fuera eliminada de programa, muchos televidentes de RCN, estaban con la expectativa de conocer si ella y el hermano menor de Pipe Bueno seguirían con su idilio de amor; algo que si se dio, ya que ambos tuvieron una primera romántica cita en una reconocida peluquería de Bogotá, además de que ambos se fueron como pareja al ‘Viaje Papillente’ en Panamá.

Aunque su idilio va ‘viento en popa’, el intérprete de ‘Arroz con Coco’, realizó recientemente una historia que generó gran confusión a sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, luego de publicar una imagen en la que dijo que estaba ‘entusado’ y por eso no había sido constante en sus redes. Pero la razón de estos sentimientos no son causadas por ‘Ornelita’, ya que al igual que muchos fanáticos del balompié, aún no superan la derrota de la Selección Colombia frente a Argentina en la final de la Copa América.