Jhonny Rivera contó el motivo por el que no recibe visita de los “fanáticos” en su casa

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar un peligroso episodio que vivió en su hogar. A través de sus redes sociales, el intérprete de “El intenso” compartió los detalles de esta alarmante situación, generando asombro entre sus fans.

Rivera explicó que se encontraba grabando algunos videos de sus temas musicales en La Calera, y recordó que no le gusta que personas desconocidas permanezcan en las afueras de su casa. Según él, muchos se acercan a su vivienda para pedirle que graben una canción, trabajo o ayudas económicas, lo que puede resultar incómodo y, en ocasiones, peligroso.

Recientemente, Jhonny relató que había unos hombres cantando fuera de su casa. A pesar de que se les dijo que no se encontraba disponible, los individuos insistieron en esperar su regreso. Aunque Rivera mencionó que no tiene problemas en atender a sus seguidores, explicó que, por razones de seguridad, no acostumbra recibir a personas extrañas en su hogar.

El cantante enfatizó la importancia de tomar estas precauciones, ya que no puede tener certeza de las intenciones de todas las personas. Recordó un incidente particularmente perturbador en el que un hombre le pidió ayuda para montar un negocio porque “ya estaba cansado de delinquir, de secuestrar y de atracar.”

“Este hombre me dijo que ya había intentado buscar a Yeferson Cossio y como él no lo atendió, amenazó con dañar uno de sus carros. Eso lo tomé como una amenaza y, lo peor de todo, es que lo tenía ahí en mi sala, acompañado por otro individuo,” relató Rivera.

Este incidente dejó a Rivera profundamente preocupado por su seguridad personal. A través de su relato, pidió disculpas a aquellos seguidores que no entienden su posición, pero subrayó que toma estas medidas para protegerse.

“Lo que no lo entienden, lo siento. Es como si una persona forastera, bueno o malo, llega a su casa para pedir una ayuda, para pedir que grabe con usted, lo que sea. Usted no tiene la certeza si esa persona viene con buenas intenciones o malas, tampoco tengo un equipo de detector de metales para saber si viene armado no, en fin, yo no me voy a desgastar con ese tema, pero le voy a pedir el favor que no vayan más a mi casa, no estoy atendiendo a nadie”, expresó.