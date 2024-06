Jhonny Rivera reveló si usa alguna pastilla para potenciar su vida íntima con su pareja

Jhonny Rivera ha compartido con sus seguidores algunos valiosos consejos sobre bienestar y cuidado personal. En una reciente interacción con sus fans, el intérprete de “El Intenso” abordó diversos temas, incluyendo si alguna vez ha tomado algún potenciador sexual.

Rivera, conocido tanto por su música como por su estilo de vida saludable, explicó que muchas personas le piden sugerencias para sobrellevar la vida y cuidar su salud. Utilizó una metáfora para ilustrar la importancia del cuidado personal.

“Si una persona te regalara un carro desde pequeño, ¿cómo lo tratarías? Pues eso fue lo que nos dio Dios a nosotros, nuestro cuerpo, nuestro carro. A veces le damos duro, chancleteamos duro y empezamos a comparar los carros, uno del 2020 que perdió la línea, estrellado, y se encuentran con un man así como yo, se asombran porque parece nuevo”, comentó Rivera, destacando la importancia de mantener el cuerpo en buen estado.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre los potenciadores sexuales?

En cuanto al uso de potenciadores sexuales, el cantante fue claro y directo. Aseguró que nunca ha recurrido a este tipo de sustancias, aunque no descarta hacerlo en el futuro si fuera necesario. “Ustedes no me lo van a creer, pero yo nunca me he tomado una pastillita de esas que dicen por ahí. Obviamente, algún día me la voy a tener que tomar, eso tampoco tiene nada de malo”, afirmó Rivera, subrayando que no tiene prejuicios al respecto.

Rivera también aprovechó para resaltar la importancia de una buena alimentación y la moderación en el consumo de alcohol. “Hay personas más jóvenes que yo que las cargan ahí en la billetera. Bueno, a dónde voy, a que ustedes se tienen que alimentar mejor. Y los excesos, claro que hay que tomarse los traguitos, pero no lleguen al límite porque eso se paga más adelante. La salud hay que cuidarla, muchachos”, aconsejó el artista.

El mensaje de Jhonny Rivera se enfocó en la prevención y el autocuidado. A través de sus palabras, el cantante busca inspirar a sus seguidores a llevar un estilo de vida equilibrado y consciente, resaltando que el bienestar físico y mental es fundamental para una vida plena y satisfactoria.