“Estoy ‘down’”: La Gorda Fabiola alertó a sus seguidores por tratamiento para su salud

Con 60 calendarios en su rodar, Fabiola Emilia Posada tiene la distinción de ser una de las humoristas más queridas en Colombia, mérito que se ganó a pulso con su trabajo en ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión. La ‘Gordita’ ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de mostrar en sus redes el tratamiento al que se sometió para mejorar su salud.

PUBLICIDAD

Desde inicios de 2023, Posada se ha convertido en noticias por cuestiones que van más allá de su inmenso talento frente a las cámaras, los procedimientos estéticos, ya que la esposa de Nelson Polonia pasó por el quirófano para estirar la piel de su rostro; además de que se ha sometido a algunas sesiones en las que le inyectan algunos hidratantes con el objetivo de rejuvenecer y despigmentar esta zona de su cuerpo.

En las últimas horas, la nacida en la ciudad de Santa Marta, volvió a hacer pública una visita a una de sus especialistas de la salud, puesto que durante las últimas semanas se ha sentido decaída, por lo que tomó su médico azul de metileno, una especie de suero que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

“Esto es en tiempo real. Yo me vine donde la doctora porque esta semana estoy ‘down’, pero no anímicamente, no sé el vigor, la energía, el cansancio, no soy yo”, expresó la ‘Gordita’ en una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram donde acumula 1,2 millones de seguidores, plataforma en la que ha mostrado una nueva faceta de su vida, la de influenciadora, todo esto mediante videos en los que enseña a preparar algunos deliciosos menús para el almuerzo. A esto se le suma que en algunas de sus publicaciones promociona las prendas de su marca de ropa para mujer que lleva por nombre “By La Gorda Fabiola, Tallas Grandes”.