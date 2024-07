Cony Camelo quedó ‘pálida’ luego de que Nina Caicedo le pusiera los puntos sobre las íes en ‘MasterChef’

La cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se trasladó a la Sabana de Bogotá , para un nuevo reto en equipos, en el que Nina Caicedo y Cony Camelo tuvieron que compartir color de delantal, pero antes de que iniciaran a realizar sus preparaciones ambas protagonizaron una fuerte discusión.

PUBLICIDAD

En lo corrido de este reality que se estrenó el pasado 18 de junio, tras el final de ‘La Casa de los Famosos’, muchos televidentes de ‘Nuestra Tele’, han mostrado su descontento por la actitud de la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en la telenovela de antaño ‘Los Reyes’, mujer que no tiene pelos en la lengua al dar a conocer su opinión y que se ha ‘parado’ en la raya cuando alguno de sus compañeros la critica.

Pero estos comentarios no solo se han hecho presentes en las redes sociales, ya que algunos de los colegas de Camelo en el programa le han indicado en varias ocasiones que debe medir sus palabras y no asumir papeles que no le corresponden. Pero antes de que una de estas situaciones volviera a hacerse presentes en la pantalla, Caicedo decidió ‘parar’ en seco a Cony y decirle que debía de bajarle ‘tres rayas’ a su comportamiento y asumir las indicaciones del capitán del equipo que le correspondió, el rojo; conjunto que fue liderado por Ricardo Henao.