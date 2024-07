¿Cábala? Esta es la razón por la que Lorenzo siempre usa la misma ‘pinta’ en los partidos de la ‘Tricolor’

Néstor Lorenzo es el director técnico que ha asumido el cargo de la Selección Colombia desde 2022, a sus logros deportivos se puede añadir que ha sido una de las eras con el invicto más largo de la ‘tricolor’, sumando 28 partidos como invicto y superando el récord de Francisco Maturana, director recordado por ganar la Copa América.

Tal ha sido la campaña de Lorenzo, que llegó a la final de esta edición de la Copa América, pero perdió su racha ganadora en la final contra Argentina, que se posicionó como bicampeón de este torneo tras levantar la copa dos veces consecutivas.

Aunque Lorenzo se mostró afectado por la derrota, sigue con su campaña por la clasificación al Mundial 2026, además de afirmar que Argentina y la estrategia de la Scaloni es una de las más retadoras para el fútbol; pero algo que ha causado curiosidad en los partidos de Lorenzo, es que siempre viste de la misma forma, una camiseta roja con un traje negro, más algunas variaciones como gafas de sol.

El director de la Selección Colombia, habló con los periodistas sobre esto y aunque muchos pensaban que hacía parte de una cábala, el argentino confirmó que simplemente es por practicidad y comodidad: “Creo mucho en Dios y le pido que me ilumine para tomar buenas decisiones. Son la misma (camisa y saco), pero tengo dos o tres. Bueno, me gustan los colores, me acostumbré en Melgar (Argentina) al rojo y negro y creo que me queda bien. Así que vamos a seguir por ahí”, afirmó.

El siguiente partido de la Selección Colombia

Tras la final de la Copa América, Colombia vuelve a su proceso de Eliminatorias y la fecha se reanudará el 4 de septiembre en Lima, para enfrentar a Perú por la séptima fecha. El 9 de septiembre, el seleccionado colombiano tendrá que medirse contra Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.