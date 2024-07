“Se me dio la gana”: Aida Victoria Merlano se defendió de las críticas por aparecer con ‘WestCol’

Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse en varias historias de Instagram respecto a las críticas que ha estado recibiendo desde que fue captada junto a su exnovio, ‘WestCol’, en un club nocturno mientras veía la final de la Copa América, llevándose todo tipo de malos comentarios al respecto, e incluso siendo tildada de falsa en el proceso.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido y el streamer rompieron su relación por segunda vez debido a una serie de acciones que llevaron a pensar que él le había sido infiel a su expareja. Esta decisión fue respaldada por muchos de los seguidores de la colombiana, apelando al sentido de empoderamiento femenino que suele demostrar en la mayoría de sus publicaciones.

Puede leer: Yina Calderón lanzó indirectas a Aida Victoria Merlano tras rumor de reconciliación con Westcol

Sin embargo, la joven despertó malos comentarios después de ser vista junto a su exnovio en una discoteca durante la final de la Copa América el pasado domingo, a pesar de que ambos habían tomado distancia después de una serie de comentarios negativos que el streamer había hecho en contra de ella y de varias mujeres, despertando el rechazo de la comunidad femenina.

Y ante las críticas, Aida Victoria Merlano se quedó con nada por dentro y decidió pronunciarse al respecto, aclarando qué fue lo que sucedió ese día y por qué decidió volver a compartir con su expareja.

Al principio de una sus historias, la influencer da a conocer que a pesar de todo lo que sucedió antes y después de terminar su relación, aún siente amor por WestCol, indicando que lo que muchos vieron fue solo un mal momento del streamer.

En referencia a los mensajes donde le preguntan por su discurso de empoderamiento, la empresaria respondió de manera contundente: “¿Qué más empoderamiento que tener poder de decisión en mi vida? ¿Qué más empoderamiento que me importe más lo que yo quiero hacer, lo que me nace de corazón, que lo que la gente me está dictando que yo debo hacer?”.

PUBLICIDAD

Lea también: “Fin del empoderamiento”: Aida Victoria Merlano fue vista otra vez con ‘WestCol’ y así reaccionaron las redes

Aida Victoria Merlano contó cómo terminó viendo el partido con WestCol

En la misma serie de clips, la creadora de contenido indicó que no tiene que darle ninguna explicación a sus seguidores por las acciones que lleva a cabo en su vida, asegurando que nunca ha seguido una normativa social para desenvolverse en su vida.

“¿Cuando yo he seguido normas de ética? ¿Cuándo yo he seguido normas de moral? Jamás. Yo siempre he hecho lo que a mí se me ha dado la gana. Me fui a ver el partido con él porque se me dio la gana”, dijo contundentemente Aida Victoria Merlano.

Además, contó que al principio no estaba entre sus planes ir a ver el partido con WestCol, debido a que él tenía planes de ir a Miami. Pero como el streamer perdió el vuelo, ella decidió acompañarlo en la discoteca.