“Ya no te creemos”: Aida Victoria Merlano publicó nuevo discurso de autocompasión y le dan ‘palo’ en las redes

Aida Victoria Merlano apareció nuevamente en sus redes sociales con una nueva publicación, en la cual se puede escuchar un discurso relacionado con la autocompasión, en donde da a entender que desde que era pequeña se vio obligada a llevar una buena imagen y a no “fallar” en nada. Sin embargo, muchos internautas no parecen haber “comprado” su mensaje, criticándola duramente en el proceso.

La creadora de contenido ha estado en la mira de muchos usuarios de las plataformas digitales a propósito del escándalo que generó su ruptura con el streamer ‘WestCol’, producto de una serie de acciones que llevó a cabo el joven y que daría pie a pensar que le habría sido infiel a su expareja.

A través de sus redes sociales, la colombiana dejó claro que no planeaba aguantar este tipo de comportamientos en un hombre, razón por la cual decidió terminar su relación con él. Sin embargo, a partir de este momento se mostró sumamente triste por esta ruptura, presentándose en varias historias muy emotiva, e incluso llorando.

Muchos de sus seguidores terminaron apoyando su decisión de seguir adelante, asegurando que WestCol no la representaba ni a ella ni a lo que merecía tener en su vida, dejándole varias mensajes positivos durante el complicado momento que estaba atravesando.

Pero las cosas cambiaron un poco, ya que después de que Aida Victoria Merlano publicara un mensaje de autocompasión, las cosas tomaron un giro inesperado para ella.

“Es difícil crecer tan pronto, es difícil siempre tener que saber qué hacer. Solo quisiera ser una niña y correr a unos brazos que me sostengan. Quiero ser cuidada, quiero que de mí no esperen nada, ¿dónde se reparten las licencias para fallar? No me han dado la mía”, narró la empresaria en un video en Instagram.

Aida Victoria Merlano llevó ‘palo’ al publicar este video

Si bien muchos de sus seguidores simpatizaron con su situación y la invitaron a dejar a un lado la presión social que ha estado sufriendo desde su ruptura con WestCol, otros usuarios de Instagram no se contuvieron a la hora de criticarla, indicando que ya no creen en sus discursos.

Este tipo de mensajes tienen origen a partir de los discursos de empoderamiento femenino que Aida Victoria Merlano ha compartido una gran cantidad de veces, en contraposición de sus decisiones contraproducentes, condenándola por volver a frecuentar con su expareja después de que él la insultara en más de una oportunidad.

“Vuelva con él y no dé cátedra de amor propio”, “Ya no creo en nada de lo que habla”, “No nena, ya no te creemos, quedaste muy mal parada con ese bobo”, “Eres ejemplo de mujer que no se quiere a sí misma” y “Ya nadie te compra ese discurso, quedaste bien fea” son algunos de los mensajes que se pueden leer en su más reciente publicación.