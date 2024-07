“La amarraron y le reventaron la nariz”: Johanna Fadul contó detalles del robo que sufrió su mamá

La actriz Johanna Fadul compartió con sus seguidores un desgarrador relato sobre el robo que sufrió su madre la mañana del 16 de julio de 2024. En un video publicado en sus redes sociales, la artista narró cómo los delincuentes sometieron a su progenitora y la agredieron físicamente para despojarla de sus pertenencias y una gran cantidad de dinero.

PUBLICIDAD

Fadul explicó que su madre presentó varios hematomas en el rostro y lesiones en las manos, resultado del amarre violento que le hicieron los ladrones. “Tiene un dolor fuerte en la cadera porque la patearon mucho y, no contentos con eso, por fortuna a mi mamá, como les digo, se le dañó la batería del carro y no se lo pudieron llevar. El tipo le preguntaba por el carro porque ya la habían visto anteriormente, él sabía que había un carro y le pide el carro. Creo que si tenía el carro hasta los perros se llevan porque tuvieron la intención de hacerlo”, narró Fadul.

La actriz de ‘Sin senos, sí hay paraíso’ detalló cómo los hampones sometieron a su madre en el baño, luego la llevaron a una habitación, la sujetaron a una silla y, cual escena de película, ella logró cortarse las cuerdas con unas tijeras al sentir que ya se encontraba sola. “Le reventaron la nariz y tiene esta parte del ojo morada”, recordó Johanna.

Después, su madre bajó a pedir ayuda y llamó a la policía. “Solo espero que la justicia exista, que hagan una investigación, pero no en un año. La necesitamos ya para que agarren a esa gente porque hoy fue mi mamá, detrás de ella quizás quién sabe cuánta gente más. Ayer mismo, quién sabe cuántos robos más y de aquí en adelante todos los que puedan venir”, expresó Fadul con evidente preocupación.

La actriz recomendó a sus seguidores tener más cuidado en quién confían y no dejarse engañar por promesas de negocios fáciles que prometen riquezas. “No crean en nadie, no crean en los negocios maravillosos y mágicos que los van a volver millonarios porque por ahí también tengo experiencia de otros robos. Estoy cansada de verdad, ya es un agotamiento emocional de todo lo que me han robado desde el año pasado, este año por creer en la gente”, comentó.

Fadul también hizo un llamado a las autoridades para que cumplan con su deber. “Es un llamado a las autoridades a que de verdad hagan su trabajo como debe ser. Ustedes se van a Estados Unidos y la ley se cumple, por eso la gente marcha derecho porque saben que si medio cometen un delito, van a la cárcel. Ojalá eso pase en Colombia y esto sirva de granito de arena para poder ajustar lo que está extremadamente desajustado en el país y es un tema de seguridad”, finalizó.

La actriz añadió que el dinero robado era una suma que ella le había entregado a su madre para que lo consignara, pero lamentablemente, los delincuentes se lo llevaron, obligándola también a revelar dónde tenía algunas joyas.