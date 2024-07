“Broma de mal gusto”: Jhon Alex Castaño desmintió rumores que lo dieron por muerto en redes

El cantante Jhon Alex Castaño se vio obligado a desmentir nuevamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre su supuesta muerte en un hecho violento en la ciudad de Pereira. El ‘Rey del Chupe’, abordó la situación tras la difusión de una imagen que afirmaba que había fallecido durante un fleteo.

La imagen falsa mencionaba que el intérprete de ‘Amigos con derechos’ había sido gravemente herido por arma de fuego y que sus escoltas habían intentado repeler el ataque con sus propias armas. Esta noticia falsa se propagó rápidamente, causando alarma entre sus seguidores y la comunidad.

En respuesta, el propio Jhon Alex Castaño utilizó sus cuentas personales en redes sociales para desmentir los rumores y asegurar a sus seguidores que estaba bien. “Me acabo de dar cuenta que está circulando por ahí una imagen muy incómoda, pero quiero que sepan que aquí estoy vivo, que estoy aliviadito”, expresó el cantante.

Castaño también se refirió a la naturaleza de la falsa alarma, destacando que era una burla de mal gusto. “Estoy aquí en mi casa, relajado y pues esto ya es como una recocha, una broma de mal gusto (…) Como les digo, estos efectos son obras de personas por ahí desocupadas, personas buscando seguidores, buscando fama en redes sociales, pues no, estoy vivo, estoy aliviado, no me ha pasado nada, menos en la ciudad que más me quiere y que más quiero, así que hay cantante pa’ rato”, dijo el artista, dejando claro que no había sufrido ningún incidente.

Esta no es la primera vez que Jhon Alex Castaño ha tenido que enfrentar rumores sobre su bienestar. Semanas atrás, una seguidora lamentó su supuesta “pérdida”, lo que llevó al cantante a calmar a sus fanáticos rápidamente desde sus historias de Instagram. “Que alguien le diga a Laura que estoy vivo”, escribió en esa ocasión, tratando de aclarar el malentendido y tranquilizar a sus seguidores.