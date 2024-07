Yeferson Cossio rechazó la invitación de su hermana para ir a la Copa América ¿A dónde fue?

El influencer Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al rechazar una invitación de su hermana, Cintia Cossio, para asistir a la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. A pesar de tener un sitio preferencial para ver a la Selección Colombia enfrentarse a Argentina, el paisa decidió ir a un destino completamente distinto.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Yeferson apareció en un video vistiendo la camiseta tricolor de la Selección y gafas oscuras, preguntando a sus millones de seguidores a dónde creían que iba mientras abordaba un avión. Muchos pensaron que se dirigía a Estados Unidos para ver el partido final del campeonato futbolístico más importante del continente, pero Yeferson tenía otros planes.

“Pues no, no es a Miami. Imagínense que Cintia me tiene boleta en palquito y todo, pero no pude ir porque tengo un compromiso con Disney. Qué lástima que haya coincidido con la final”, explicó Cossio. En otro video, el influencer mencionó que fue invitado por la famosa compañía de entretenimiento para asistir a un evento oficial de la película “Deadpool Vs. Wolverine”.

“Estoy muy feliz porque voy a conocer a Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Obviamente les voy a pedir que me firmen cositas y estoy haciendo un blogcito muy bacano. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación”, comentó Cossio desde el avión, a punto de despegar para ir a Rio de Janeiro, Brasil.

Cintia Cossio y el caos en la final de la Copa América

Mientras tanto, Cintia Cossio estaba muy entusiasmada por asistir a la final de la Copa América, donde Colombia se enfrentaría a Argentina. Sin embargo, el caos generado por la entrada de varios colombianos sin boletas al estadio la hizo reconsiderar su decisión.

En sus redes sociales, Cintia calificó de “desadaptados” a los colombianos que causaron el desorden en las afueras del estadio. “No me voy a meter entre la multitud para arriesgar mi vida por pesos”, afirmó la hermana del influencer, prefiriendo perder el dinero antes que poner en riesgo su seguridad.