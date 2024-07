Sensei del ‘Desafío’ le hizo ‘ojitos’ a Caracol para que lo vuelva a tener en cuenta

Sensei del 'Desafío The Box' 2023

Hace ya más de un año, el pereirano Alejandro Calderón se llevó los $400 millones del ‘Desafío The Box’, luego de superar en la última prueba a Yan Pizo. Tras el fin de su ciclo en el programa, muchos televidentes han pedido que Caracol debería tenerlo en cuenta para un nuevo programa, así como lo ha hecho con exparticipantes como Melina Ramírez y ‘Campanita’; precisamente ‘Sensei’ le hizo recientemente varios coqueteos al canal.

Desde que se llevó la corona del audiovisual, Calderón no le ha quitado el pie al acelerador, hasta el punto que el próximo mes de agosto, representará a Colombia en una competencia internacional, siendo el capitán de los seleccionados. Se trata de la Copa América OCR 2024, evento que se realizará en Córdoba, Argentina y que consta de una compleja carrera de obstáculos.

Pero antes de que esta competición lo vuelva a poner en competencia, el risaraldense ha estado al pendiente de cada uno de los detalles de la temporada veinte del ‘Desafío’, hasta el punto que recientemente vio una prueba que le hizo recordar sus actuaciones en su concurso: “Viendo la prueba de hoy me acordé de la que nos tocó a nosotros y me dan ganas de teletransportarme, me encantó que tenían los troncos más altos y la bola más grande”, expresó ‘Alejo’ en una reciente historia de su Instagram, plataforma en la que acumula 270.000 seguidores.

Sensei del Desafío

Cabe acotar que Calderón, sigue consolidándose como una reconocida figura del deporte nacional, hecho que lo llevó recientemente a ser uno de los embajadores de la próxima Media Maratón del Café, distinción que celebró con unas emotivas palabras: “Durante los últimos 3 años, he conocido a personas maravillosas en el mundo del running, quienes han enriquecido mi carrera profesional y con quienes he desarrollado grandes amistades. Para mí, el running es más que un deporte; es la mejor meditación y terapia individual, donde cada kilómetro suma vida y experiencias”.