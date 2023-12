“El MrBeast del Cauca”: Yan de ‘El Desafío The Box’, le alegró la navidad a decenas de niños de su comunidad

A pesar de que el caucano, Yan Pizo, no fue el ganador de los 400 millones del premio final del Desafío The Box, de Caracol Televisión, ha demostrado que a punta de esfuerzo y el uso de su imagen digital puede cumplir sus sueños y los de muchas personas más. Esto quedé evidenciado en un reciente videoclip en el que este superhumano demostró que también tiene un supercorazón, ya que le alegró la navidad a decenas de niños de su comunidad.

Mediante sus redes sociales, el nacido en el municipio de Páez, dio a conocer el conmovedor y generoso acto que tuvo con los niños de su pueblo, quienes tendrán una feliz navidad luego de recibir varios regalos. Además, de que gozaron de una tarde inolvidable, llena de juegos, rifas, comida y dulces.

“Hoy me siento muy contento y agradecido porque he podido cumplir uno de los sueños que tanto anhelaba mi corazón. (...) Llegar a mi comunidad un día con muchos regalos para compartirles a los niños que quizás no tienen la oportunidad de recibir un regalo en esta navidad. (...) Los niños estaban muy contentos y agradecidos, yo también me sentía muy feliz, porque estoy cumpliendo cada día un sueño más en mi vida”, manifestó Pizo, quien fue apoyado por una empresa privada para realizar esta labor; suceso por el cual recibió varios elogios por parte de quienes lo siguen.

“El Mr. Beast del Cauca”, “Qué bonita labor”; “Una persona vale por lo qué es, no importa si no tiene mucho dinero”, “Es un detalle que jamás olvidaran”, “Por esos actos él es mi ganador”, “Admiración total”, y “Qué lindo video”, fueron algunas de las reacciones.

