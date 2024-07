Salió espantada: La razón por la que Karen Sevillano se comprará una bicicleta

Karen Sevillano, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, sigue adaptándose a la vida fuera del reality y compartió una experiencia que la llevó a reflexionar sobre sus opciones de movilidad en la ciudad. La caleña, conocida por su activa presencia en redes sociales, sorprendió a sus miles de seguidores al revelar su reacción ante el alto precio del combustible.

En una serie de historias de Instagram, Karen narró cómo junto a su hermana Claudia se dirigía al gimnasio cuando decidieron detenerse a llenar el tanque de gasolina. Fue entonces cuando la creadora de contenido se percató del considerable aumento en el costo del combustible, lo que la dejó atónita y haciendo planes alternativos.

“WTF. Maric... yo desde cuando que no echaba gasolina. Vení, ¿la gasolina no que valía 13.500 (pesos)?; ¿14.600?”, preguntó Karen incrédula mientras grababa la situación en su automóvil. En el video, su hermana le confirmó que los precios habían subido considerablemente. “Te pelaste”, le respondió Claudia entre risas, a lo que Karen exclamó: “¿12.800? Nooo, vení. Dizque un galón de gasolina a 20.000. Nooo, ya no se puede andar en gasolina, me voy a comprar una bicicleta, que pena me da, una patineta eléctrica y me vengo desde mi casa hasta acá”.

La situación provocó risas entre los seguidores de Karen, quienes compartieron su incredulidad ante los altos precios del combustible. Además, Karen mencionó que ha perdido seis kilos y se encuentra en proceso de recuperar su masa muscular perdida durante su participación en el programa.

“Estoy activándome en el gimnasio para volver a tener un cuerpo espectacular para tener nalgas de 14 kilates”, mencionó Karen, quien además sugirió a su hermana inscribirse en un gimnasio cercano a su casa como medida de ahorro para evitar los altos costos de tanquear el carro.