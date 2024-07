“Me parecía un horror”: Manuela Gómez se arrepiente de hablar mal de la lactancia materna

Una semana después de dar a luz, la influencer Manuela Gómez ha compartido con sus miles de seguidores cómo se encuentra de salud ella y su hija Samantha. A través de un video en sus redes sociales, la creadora de contenido habló sobre los desafíos y las alegrías de sus primeros días como madre, destacando especialmente su experiencia con la lactancia.

PUBLICIDAD

Manuela, quien se hizo conocida por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, mencionó que recientemente visitó al médico para retirarse los microporos de la cesárea. Aunque aún siente dolor e inflamación en la cicatriz, se mostró optimista sobre su recuperación.

En el mismo video, Manuela reveló que su hija Samantha ha tenido que ser llevada al pediatra para controlar su peso, ya que durante la gestación, la arteria encargada de alimentarla era anormal, lo que resultó en un bajo peso al nacer. Mientras conversaba frente a la cámara, mostró a Samantha descansando sobre su pecho.

“Estoy lactando qué hermosura y les digo sinceramente yo antes decía no qué horror como lactan esos bebés y me parece algo tan bonito ahora pues por eso uno no debe escupir para arriba porque más rápido le cae, ahora me parece súper lindo esa conexión de lactar la bebé”, expresó Manuela emocionada, reconociendo la relación especial que ha sentido con su hija a través de la lactancia.

La influencer también compartió que ha perdido 8 kilos en una semana y que su abdomen está “súper planito”, casi como si nunca hubiera estado embarazada. Atribuye esto a un producto especial que utilizó para prevenir estrías y que pronto lanzará al mercado.

En cuanto a la salud de Samantha, Manuela informó que la pequeña ha ganado 50 gramos de peso en una semana. Aunque aún está bajo el plan bebé canguro, la ganancia de peso ha sido un alivio para Manuela y su familia. “Por algo se empieza y 50 granitos de ganancia es un alivio porque fue una semana muy tediosa donde hubo que cangurearla muchísimo alimentarla muchísimo”, comentó.