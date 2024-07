El emotivo mensaje de Epa Colombia a Manuela Gómez por el nacimiento de su hija Samantha

Epa Colombia no ocultó su emoción al conocer la noticia del nacimiento de la hija de Manuela Gómez, con quien mantiene una bonita amistad. La reconocida influencer, quien también se convirtió en madre recientemente, expresó su alegría por su colega y no dudó en manifestarle su apoyo en el hermoso recorrido hacia la maternidad.

El 8 de julio, Manuela publicó a través de sus redes sociales que su hija había llegado al mundo y no tenía palabras para describir el grandioso momento que estaba viviendo. “Toda mi vida dije que no quería tener hijos sin saber de lo que me iba a perder, pero todo es en el tiempo de Dios y Él decidió darme esta bendición”, escribió la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, acompañada de una foto en la que aparece cargando a su pequeña Samantha.

La empresaria mencionó que pensó que había sido feliz en muchos momentos de su vida, pero hasta ahora se siente complementada y conociendo el amor de su vida. “Sin ti no quiero nada, contigo lo quiero todo”, dijo Manuela muy feliz desde su cuenta personal.

Enseguida, las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar. Varias figuras públicas como Elianis Garrido, Paola Usme y Marcela Reyes felicitaron a la nueva mamá y le desearon éxitos en su nueva etapa.

Epa Colombia felicita a Manuela Gómez por el nacimiento de su hija

Pero una de las personalidades que se hizo presente a través de las redes sociales fue Epa Colombia. La creadora de contenido manifestó su felicidad y que Dios estuvo en ese momento especial para ella. Además, auguró un futuro lleno de amor y bendiciones para la bebé.

“Samantha será la mujer más bendecida porque aunque vienes de muchas cosas, Dios te envió la recompensa más grande. Ahora que soy mamá se me salen las lágrimas verte así, en diciembre me decías que tú querías ser mamá sin saber que ya estabas embarazada”, comentó Epa Colombia.

Señaló que Manuela es y será la mejor mamá del mundo. “Samantha llegó a sanar tus heridas, a llenar tus vacíos y a enseñarte que la vida es mucho más bonita. Estoy muy feliz, te deseo lo mejor. Cuentas conmigo siempre, lo que necesites, acá estaremos”, finalizó su dedicatoria.