Andrea Serna encaró a Karoline por lo que hizo en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 67 del ‘Desafío XX’ se llenó de emociones, pues los dos equipos que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas se enfrentarían en la prueba de sentencia y hambre en lo que es la eliminación mixta.

La presentadora Andrea Serna en una conexión convocó a dos hombres y dos mujeres de cada equipo al box amarillo por lo que Omega fueron Alejo, Karen, Natalia y Santi, mientras que por Beta lo hizo Kevyn, Darlyn, Arandú y Karoline.

La prueba era de relevos e iniciaba con un aro suspendido por el que debían trepar para llegar a uno bloqueado con piedras, luego pasar una pared de troncos hasta llegar a la pista de lodo en la que tenían que pasar por tres muros de rejas en zigzag junto a otra pared de troncos.

Seguidamente descender a la parte baja del box amarillo en la que les esperaba una esfera gigante que debían hacer rodar sobre un circuito de piedras y luego de llantas para dar una vuelta y dejarla nuevamente en su base, para repetir el recorrido y dar inicio al relevo de sus compañeros. Los primeros en salir fueron Arandú por Beta y Santi por Omega quien se golpeó fuertemente en la cabeza con un tronco, para luego salir Karoline por Beta y Karen por Omega.

Al momento en el que las dos empujaban la esfera gigante Karoline decidió bloquearle el camino a Karen lo que derivó en un momento tenso, y más tarde al finalizar la prueba y llegar al pódium de banderas la presentadora Andrea Serna le cuestionó a Karoline el hecho.

“Creo que no me restó, al momento de pues tratar de bloquear el paso para ella, sino que hubo un momento en las rocas en las que ella claramente tomó la delantera y pues yo esperé un momento a que ella avanzara para yo poder avanzar mi esfera, entonces, creo que eso me pudo retrasar un poco”

— Karoline