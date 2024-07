Andrea Serna enfrentó a Darlyn por su decisión en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 67 del ‘Desafío XX’ la casa Omega sufrió dos bajas, pues se llevaría a cabo los dos primeros duelos en los que saldrían un hombre y una mujer tras medirse en parejas en el box negro.

Precisamente Luisa, Karen, Renzo y Alejo de la casa Omega fueron los sentenciados por parte del equipo Beta luego de ganar el ciclo perfecto tras salir victoriosos en las pruebas de equipos y en la de sentencia, premio y castigo a la que acuden desafiantes invitados.

En el duelo de Alejo y Renzo iban al mismo ritmo hasta llegar a la zona de las esferas en la que Renzo tuvo problemas para liberarlas, dándole así ventaja Alejo pese a que luego lo alcanzó, pero tuvo problemas a la hora de definir.

En el caso de las mujeres Karen hizo una pista perfecta, pero Luisa tuvo graves inconvenientes a la hora de pasar por las rampas, pese a que se ayudó con las piedras no alcanzaba a atravesarlas, lo que la hizo perder tiempo hasta que finalmente lo consiguió, pero Karen ya se estaba quedando con el puesto.

Al momento de aglomerar a las dos casas para despedir a Renzo y Luisa llegó la intervención de la presentadora Andrea Serna quien no dudó en cuestionarle a Darlyn sus sentimientos luego de lo que fue la decisión de enviarle el chaleco a la que era su compañera.

“No siento culpa. Es algo que se habló en el equipo Beta. A estas alturas del juego es difícil sentir culpa, es todo o nada. Jamás me atrevería a decir que quien merece o no estar acá. Somos un sueño que se respeta y que bueno, las cosas del juego se prestaron para que cuatro personas que no habían portado el chaleco, si no es solamente una vez estuviera allí. Ella sabe muy bien que siempre deslumbró en las pistas y me quedo con esa reina que rompió tantos estereotipos y era mi pollito”

— Darlyn