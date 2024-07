¿Los saló? A Carolina Ramírez le dieron ‘palo’ por llevar la bandera de Argentina en final contra Colombia

Una de las actrices más reconocidas del país es Carolina Ramírez, recordada por producciones como ‘La séptima puerta’, ‘La hija del mariachi’ y la más reconocida ‘La reina del flow’ que con dos temporadas ha enamorado a muchos televidentes al rededor del mundo. Aunque la actriz está bastante orgullosa de ser colombiana, tiene una relación bastante cercana con Argentina, pues sus últimas parejas son nativas de este país.

Es por esta razón, que Carolina tenía el corazón divido durante el juego de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, mostró en sus historias parte como se preparó para el juego y algo que sorprendió a muchos de sus seguidores fue que salió a la calle con una bandera de Argentina.

Aunque con el corazón dividido, Carolina apoyó fervientemente a Colombia durante el juego, pero tras el resultado final felicitó a Argentina por el partido que demostraron en cancha.

Carolina Ramírez se divorció y además está iniciando un nuevo amor

Carolina estaba casada con Mariano Bacaleinick, un reconocido empresario y productor en la industria del teatro, desde el 2010 contrajeron matrimonio y aunque eran bastante privados en su relación, en ocasiones compartían algunas fotografías y apariciones en alfombras rojas juntos, pero para las cámaras de ‘Lo sé todo’, la actriz reveló que terminó su relación.

Carolina habló con bastante sinceridad sobre su proceso y afirmó que las razones que llevaron a la separación están relacionadas con cierta inconformidad en la relación frente al amor que se tenían y que se fue desgastando con el paso del tiempo; la actriz caleña afirmó: “Yo me siento muy orgullosa del hombre con el que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”.

Aunque estuvieron algunos años juntos, no tuvieron hijos, pero sí dos bellas mascotas que hacían parte de su hogar compartido; Carolina siempre ha compartido algunos de los momentos que vive con María Guadalupe y Sebastián, su perro y gato, que han sido sus compañeros de varias aventuras. Carolina comparte varias fotografías de ellos mimándolos.