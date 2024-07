Jessica Cediel vivió pesadilla con argentinos por desmanes a la entrada del estadio en final de Copa América, “una locura”

Jessica Cediel es una presentadora, modelo y actriz quien inició en programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’, sin embargo, quiso seguir demostrando su talento en diversos países del mundo, llegando a ser parte de la cadena Telemundo y estando radicada en Miami desde hace algún tiempo. Motivo por el cual se animó a acompañar a la tricolor, pero no todo resultó como ella esperaba, pues Cediel vivió pesadilla con argentinos por desmanes a la entrada del estadio en final de Copa América.

La presentadora desde primeras horas de la mañana se preparó para este encuentro con el fin de vivir esta experiencia durante la gran final de la Copa América, la cual vería en compañía de una de sus hermanas, quien también residiría allí, pero sobre las 5 de la tarde, la felicidad y emoción se vio empañada por los desmanes ocurridos a la entrada del Hard Rock Stadium, donde Cediel grabó varios de los momentos que enfrentó en medio del miedo.

“Miren, empezaron… Empezaron los argentinos, miren, miren, estábamos haciendo fila y empezaron los argentinos (…) No todos los argentinos no soy así. Miren, también hay gente buena en Argentina (…) Argentina tiene lindos y vea. Cógeme, esto está terrible, familia, terrible. Es una falta de respeto, una falta de todo. La desorganización está tenaz. Esto es el colmo. Pagar una boleta muy costada para venir a vivir esto”, fueron las declaraciones que agregó Jessica Cediel.

Sin embargo, las declaraciones de la bogotana no terminaron allí, pues Cediel se encontró con otros argentinos, quienes dejaron claro que no todos son así y que el acto protagonizado se dio por parte de una barra brava, “aquí lo aclaramos con los hermanos argentinos que no son así”. Pero, aunque pensó que la situación ya estaba en calma, esta nuevamente se complicó a tal punto que tuvo que agarrarse fuerte con su hermana para poder seguir entrando al estadio: “esto es una locura. Me dio miedo”.

Cabe resaltar que luego de un tiempo buscando ingresar, tanto ella como su hermana pudieron disfrutar del encuentro que se retrasó por alrededor de una hora.