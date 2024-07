“Dio todo en la cancha”: La reacción de Jhonny Rivera por la derrota de la Selección en la Copa América

Jhonny Rivera expresó su tristeza por la reciente derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América. El intérprete de “El Intenso” había estado muy entusiasmado en los momentos previos al partido, confiando en que el equipo colombiano lograría coronarse campeón en la competencia futbolística más importante del continente.

Como muchas otras personalidades del mundo del entretenimiento, Jhonny Rivera utilizó sus redes sociales para manifestar su desilusión tras el resultado del partido, que mantuvo en vilo a millones de colombianos. A pesar de haber pronosticado un marcador de 4-2 a favor de Colombia, la selección argentina se impuso con un gol decisivo en la final de la prórroga.

“Qué falla, cómo es que Colombia no gana, pero dio todo en la cancha, lo dieron todo. No les quedó fácil a Argentina para nada”, expresó Rivera en un video publicado en sus redes sociales, mientras paseaba viendo a sus animales. Su mensaje reflejó no solo su propia tristeza, sino también el sentimiento compartido por muchos seguidores de la Selección.

Rivera destacó la entrega y el esfuerzo de los jugadores en el campo, mencionando que solo queda agradecerles por su desempeño. “Solo queda felicitar a estos muchachos, unos berracos. Creo que dieron de más. Si uno va a buscar culpables, pues unos dirán el técnico, los cambios, otros dirán ah...es que a la final eso no se sabe ni qué hacer porque todos están cansados ya, pero bueno, yo no sé de fútbol. Hablemos lo que es, la dieron toda. Simplemente gracias a la Selección Colombia porque nos pusieron a soñar, una fiesta muy bonita, unieron familias, en fin”, concluyó el cantante.

A pesar de no haber alcanzado el título, la Selección recibió un merecido reconocimiento por su valentía y dedicación, y los aficionados, incluyendo a figuras públicas, seguirán apoyándolos en futuras competiciones.