Silvestre Dangond se sumó a la ‘tusa’ por derrota de la Selección Colombia; les hizo homenaje

En el Hard Rock Stadium se vivió toda una fiesta para la final de la Copa América, en la que, para lamento de los cafeteros, salió ganadora la Selección Argentina. Pero antes de conocerse el resultado, las pantallas del recinto captaron la presencia de varias reconocidas figuras del jet set, como Maluma, Ryan Castro, Blessd, Karol G, Shakira, Juanes y Silvestre Dangond; precisamente el urumiteño decidió enviarle un emotivo mensaje a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“Como en un primero de enero”, así se están sintiendo muchos colombianos luego de que James Rodríguez y su ‘combo’ perdieran por la mínima con un gol de Lautaro Martínez, algo que tiene totalmente entristecidos a los amantes del balompié, dentro de ellos el intérprete de ‘Loco Paranoico’, quien había sido invitado especial de la Conmebol para ver el partido en primera fila junto a algunos de sus familiares:

“Les voy a hablar desde mi inocencia porque yo no soy el experto en el fútbol. (...) Yo soy muy emocional con ese tema y déjenme decirles que lo que pasó ayer fue una experiencia muy sentida, muy bonita; ver a mi Selección Colombia en una final, contra Argentina, la campeona del mundo, jugando como nunca. (...) Primera vez que siento que tenemos un equipo, todo el mundo tirando para el mismo lado, sin individualismo, sin ego, y el respeto por la camiseta”, expresó Dangond.

“No tomemos esto como una derrota, tomémoslo como un impulso para lo que se viene. Jugamos para ganar, no se nos dio, así es el fútbol. (...) Dios me los bendiga, muchachos, mucha fuerza”, añadió el guajiro en las historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores, plataforma en la que días atrás ‘chicaneó' el Premio Heat que ganó en la categoría Mejor Artista Tropical.