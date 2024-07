Carolina Ramírez con el corazón dividido confesó a quién le hace fuerza en partido Colombia y Argentina por Copa América

Carolina Ramírez es una reconocida actriz colombiana, quien ha participado en un sinfín de producciones televisivas y teatrales, llevando su talento a otros países del mundo, entre ellos, Argentina, país al que se mudó durante su matrimonio con Mariano Bacaleinik, sin embargo, a pesar de su separación le guarda un cariño especial a este país y recientemente mostró que tiene el corazón dividido, pero Carolina confesó a quién le hace fuerza en partido Colombia y Argentina por Copa América.

La caleña, a pesar de no estar en Colombia, sigue adelante con una de sus más grandes pasiones como lo es la actuación y aunque no suele ser muy fanática al fútbol, lo cierto es que tiene claro que no podía dejar pasar sus declaraciones con respecto a la gran final entre la Selección Colombia y Argentina, añadiendo una imagen tomada hace un tiempo en compañía de la bandera de Colombia, pero también del equipo rival de este 14 de julio.

“Yo los amo, Argentina, pero la tierrita está ilusionada y quiero que gane”, fueron las declaraciones de Carolina Ramírez, dejando ver que si bien, Argentina le ha abierto las puertas de su país, no olvida sus raíces en Colombia y más con el partido decisivo que tendrá lugar a las 7 pm en Miami. Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que la caleña le reitera su apoyo a Colombia, pues anda al pendiente de cada una de las situaciones que se dan y aún más si se trata de ayuda a caninos y felinos en condiciones de vulnerabilidad.

¿Quién es el exesposo de Carolina Ramírez?

El exesposo de Carolina Ramírez es Mariano Bacaleinick un reconocido productor, quien dio a conocer su talento en Colombia, además de su rol como empresario. Carolina y Mariano confirmaron su noviazgo en el año 2008 y años más tarde decidieron contraer matrimonio en medio de la serie de críticas por la diferencia de edad de más de 10 años del productor con la actriz. Durante algún tiempo la pareja mantuvo su unión a distancia debido a los diferentes compromisos con los que contaba cada uno, pero tiempo más tarde, Ramírez decidió radicarse junto al productor en Argentina, su país natal.