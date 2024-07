Néstor Lorenzo reprochó la falta de coherencia de los organizadores de la Copa América

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, no fue ajeno a la medida de última hora de la organización de la Copa América y cuestionó la falta de coherencia ante sus decisiones.

Mucho se ha hablado del cambio al mismo reglamento del fútbol que indica que el tiempo de descanso entre cada periodo debe ser de 15 minutos, sin embargo, muy al estilo norteamericano, el encuentro contará con un show de entretiempo.

Dicho espectáculo estará encabezado por la cantante colombiana, Shakira, y debido a esto se estima que los jugadores tendrán una pausa de unos 25 minutos entre cada tiempo.

A Néstor Lorenzo no le convence la idea de alargar el entretiempo

Dejando en claro que es admirador de Shakira y que espera todo el mundo disfrute su show, el argentino sí cuestionó la falta de coherencia de los organizadores e incluso señaló que le avisaron de eso hasta este sábado.

“Espero que lo disfruten porque Shakira es una excelente artista y para una final, cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos, con una cancha mala para los dos o los minutos de descanso los mismos para los dos, no puedo decir que sea bueno o malo o a quién favorece”, señaló de manera inicial ante la decisión.

Pero dejó claro que “no lo entiendo mucho. Debería ser como cualquier partido que sean los 15 minutos que corresponden al reglamento. Cuando salimos al minuto 16 nos han multado o sancionado, entonces ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir al minuto 20 o 25″

Esto puede “tener incidencia en el físico de los jugadores que se pueden enfriar. Uno sabe lo que cuestan esos minutos de recuperación en el vestuario”, añadió.

Y aclaró que “me entere hoy (sábado). Había tenido un atisbo ayer, pero me habían dicho que no, que no me preocupara, pero hoy me confirmaron que es así. Entonces, ya está”.

Estas palabras de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, en la rueda de prensa previa a la final de la Copa América ante Argentina reflejan el inconformismo de varios sectores ante las medidas que se han tomado en esta competencia que tienen disgustados a muchos.