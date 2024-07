Oración a la Virgen del Carmen para conmemorar este martes 16 de julio.

Cada 16 de julio, se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. En esta fecha, las calles del país se llenan del sonido de cornetas de carros, camiones, motos y tractomulas, en honor a una de las manifestaciones religiosas católicas más queridas de los colombianos.

La tradición carmelita cuenta que el 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden, y le entregó el escapulario. Este símbolo del culto mariano carmelita promete librar del castigo eterno a quienes lo lleven. El escapulario fue reconocido por el Papa en 1587 y ha sido respaldado por pontífices posteriores.

La Virgen del Carmen, también conocida como Nuestra Señora del Carmen, es una de las muchas advocaciones de la Virgen María. Esta denominación proviene del Monte Carmelo en Tierra Santa, cerca de Haifa, donde se le rinde culto. Los nombres Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea “Karmel” o “Al-Karem”, que significa “jardín de Dios”. La devoción a esta advocación mariana ha sido promovida y difundida por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocidos como los carmelitas.

En tiempos de frecuentes accidentes en las vías de Colombia, el padre Ramón de ‘Cristotv’ recomienda encomendarse a la Virgen del Carmen con la siguiente plegaria:

“Dame Dios mío mano firme y mirada vigilante, para que a mi paso no cause daño a nadie, a ti Señor que das la vida y la conservas te suplico humildemente guardes hoy la mía.

Libra Señor a los que me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente; enséñame también, a hacer uso de mi vehículo para bien mío y el de los demás.

Haz en mí Señor, que admirando la belleza de éste mundo y respetando el derecho de los demás, no me arrastre el vértigo de la velocidad y logre seguir felizmente mi camino.

Te lo pido Señor, por los méritos de vuestra santísima Madre, la Virgen del Carmen.

Amén.”

Súplica para Tiempos Difíciles a la Virgen del Carmen

“Tengo mil dificultades: ayúdame.

De los enemigos del alma: sálvame.

En mis desaciertos: ilumíname.

En mis dudas y penas: confórtame.

En mis enfermedades: fortaléceme.

Cuando me desprecien: anímame.

En las tentaciones: defiéndeme.

En horas difíciles: consuélame.

Con tu corazón maternal: ámame.

Con tu inmenso poder: protégeme.

Y en tus brazos al expirar: recíbeme.

Virgen del Carmen, ruega por nosotros.

Amén.”

Acción de Gracias y Ofrecimiento a la Virgen del Carmen

¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente sentido, agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que sea digno de Ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo Escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amen.

Gozos a La Virgen Del Carmen

Prodigioso y admirable

Imán de nuestro desvelo;

Nubecilla del Carmelo,

Sednos protectora y Madre. Salve, Reina de los, cielos,

De misericordia Madre,

Vida y dulzura divina;

Esperanza nuestra, Salve;

Nubecilla etc. Dios te Salve, Templo hermoso

Del divino Verbo en carne,

Sálvete Dios, Madre Virgen,

Pues eres Virgen y Madre;

Nubecilla etc. Volvednos, Madre piadosa,

Vuestros ojos admirables,

Y mirad por vuestros hijos,

Pues que sois piadosa Madre;

Nubecilla etc. Socorrednos, pues escucha

Que en las penas y combates

A ti suspiramos todos

En este lloroso valle;

Nubecilla etc. Mostradnos a vuestro Hijo

De Josafat en el Valle,

Piadoso, pues que nació

De ese cristal admirable;

Nubecilla etc. Rogad por vuestros devotos

A la bondad inefable;

Pues murió para salvarnos,

Por su clemencia nos salve;

Nubecilla del Carmelo,

Sednos protectora y Madre.

V. Ruega por nos, santa Madre de Dios.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.

Oración a la Virgen del Carmen para conmemorar este martes 16 de julio

Oh Dios, que adornaste a la Orden de la Beatísima siempre Virgen y Madre tuya María con el singular título del Carmelo: concede propicio que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración celebramos, seamos dignos de llegar a los gozos eternos. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Así sea.

Concluir cada día con tres avemarías.

Oración a La Virgen del Carmen

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario, por lo que su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta Novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma; que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa.

Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo: (Tres Avemarías).

Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo tu sombra protectora de tu Santo Escapulario y que todos estén unidos a Ti Madre Mía, por los estrechos y amorosos lazos de ésta tu querida insignia.

¡Oh Hermosura del Carmelo! Míranos postrados reverentes ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos.

Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu Divino Hijo y a tantos infieles cómo gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre Mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.