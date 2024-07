Emmanuel Restrepo confesó en redes cuáles son sus estrategias para conquistar

Después de su exitosa participación en la video serie ‘Rigo’, Emmanuel Restrepo se ha consolidado como uno de los mejores actores emergentes de Colombia. Además de su impecable desempeño en ‘La primera vez’ de Netflix, su talento proviene de mucho antes, cuando hacía teatro desde muy joven.

A pesar de que el público lo sigue viendo como el icónico Carmelo Rendón en la serie sobre la vida del ‘Toro de Urrao’, Restrepo comentó que no le molesta que lo sigan asociando con el hijo mimado de Don Evaristo. Para demostrar su versatilidad artística, está trabajando en otros proyectos que le permitan interpretar papeles memorables y enriquecer su carrera.

Recientemente, el joven actor, nacido en Envigado, se mostró muy feliz por el estreno de la película ‘Malta’, en la que comparte rol protagónico con la actriz Estefanía Piñeres, conocida por sus interpretaciones en ‘El Cartel de los Sapos: El origen’ y ‘Las Villamizar’.

En una entrevista, Restrepo habló sobre su personaje Gabriel en el film dirigido por Natalia Santa, refiriéndose a la vulnerabilidad y honestidad del personaje, características con las que se siente identificado.

El actor también compartió algunos aspectos personales, mencionando que se arrepiente de no haber aprendido inglés desde pequeño y que teme estar expuesto a situaciones peligrosas, como el robo en las calles. Además, confesó su temor hacia los “perros y hombres heterosexuales”.

Sobre sus estrategias para conquistar, Restrepo reveló con humor que no tiene un modus operandi claro. ““Ojalá que si tienen estrategias denmelas. No, creo que no tengo estrategia. En algún momento fui de esos bobos que era como ponerme más serio de lo normal porque me ponía más tímido entonces me ponía más serio pero me di cuenta que es solo una estupidez y ahora creo que no hay estrategia Yo es que soy muy malo como que creo que no, no hay como modus operandi de conquistar. No tengo todavía”

Emmanuel Restrepo sigue demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto, consolidándose como una de las promesas del cine y la televisión en Colombia. Con su participación en ‘Malta’, no solo busca reafirmar su capacidad actoral, sino también explorar nuevas facetas que enriquezcan su trayectoria artística.